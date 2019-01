Başkan Günaydın: “Belediye şehirde eksik gördüğü her şeyi yapar”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Atatürk Parkında incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla sohbetin eden Günaydın, “Atatürk Parkımızın kışlık bölümü iyi bir şekilde çalışıyor. Müşterilerimizle görüştüm, memnuniyetlerini gördüm. Arzu ettiğimiz bir hayalin gerçekleştiğini gördüm. Uzun süre burası atıl kalmıştı. Bu yazın burayı açtık ve güzel bir sezon geçirdik. Burada amacımızın gerçekleştiği, hedefimize ulaştığımız ortaya çıktı. Isparta halkımız ‘şehrin merkezinde iyi bir hizmet verildiğini' söylediler, bundan mutluluk duydum” dedi.

“Belediye olarak, her konuda çare olan bir konuma geldik”

Başkan Günaydın, “Bu parkımızda aperatif olarak karın doyurabiliyorsunuz. Özel pasta üreten bir müessese haline geldik. Burada 48 çeşit pasta bulabiliyorsunuz. Özel pasta ustalarımız var. Bu kışlık bölümü de halkımızın isteği doğrultusunda çalıştırıyoruz. Burada dikkat ettiğimiz en önemli şey hijyen. Aynı şekilde bu Gül Köşkümüz için de geçerli. Keşke burayı bu şekilde işletebilenler olsaydı da ben hiç uğraşmasaydım. Bizim çok işimiz var. ‘Belediye kafeterya mı işletir', ‘belediye fabrika mı kurar', ‘şunu mu yapar, bunu mu yapar' deniyor. Belediye şehirde eksik gördüğü her şeyi yapar. Fabrikalar kuruyoruz, şimdi bir fabrika daha kuruyoruz. Yine sağlık konusunda çalışmalar yapıyoruz. Şehrimizde cana kıyma vakaları oluyor, özel psikologlarımızla buna müdahale ediyoruz. 68 vakaya müdahale edilmiştir ve cana kıyma olayının önüne geçiyoruz. Belediye bu işe de girmiştir. Bu konuda başarılmıştır. Öyleyse belediye estetik, peyzajla da uğraşır. Büyük projelerimiz yolda. ‘400 metre müze mi olur', ‘böyle otogar mı olur' deniyor, oldu bile yarıyı geçti, bitiyor. Belediye olarak teknikte, teknolojide, sosyal hizmetlerde, sağlık hizmetlerinde her konuda çare olan bir konuma geldik. Atatürk Parkını işletiyoruz, yazlık bölümde başarılıyız, kışlık bölümde başarılıyız. Burayı açmadan 6 ay öncesinden demo çalışmaları yapıldı ve başarı ortaya çıktı. Şu anda ben de bunun keyfini yaşıyorum. Her yaptığımız Isparta projeleridir, düşünce üretilir ve uygulanır. Halkımız mutlu olsun istiyoruz. Şimdide Binbirevler'in üzerinde 100 dönüme teras park yapıyoruz. Şehrimizin o bölümünün de ne kadar değerli olduğunu göstermek istiyoruz. Binbirevler'deki parkımızda da önemli bir kafeterya olacak. İçerisinde kütüphanesi olan yüzlerce siyah beyaz Atatürk'ün resimleri olan bir yer olacak.”