Başkan Günaydın, birimlerini denetledi

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Zabıta ve İtfaiye Müdürlüklerini ziyaret etti. Başkan Günaydın, zabıtanın ve itfaiyenin çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyetini ifade ederek, yapılan çalışmalardan dolayı personeline teşekkür etti. Günaydın, “Hep birlikte hiçbir zaman başarıya doymayacağız, devamlı arayış içerisinde olacağız. Bugünde sizlerle bir arada sohbet etmek, çay içmek için buradayım. Çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Doğru bildiğimizi her zaman yapacağız. Doğruyu söyleyip, dürüstlük içerisinde çalışacağız. Şehrimize hep birlikte güzel hizmetler verdik” dedi.

Çalışan işçiyi, memuru her zaman sevdiğini ve bu noktada da bir işveren olarak kendi elleriyle işçisini sendikaya kaydettiren, Türkiye'de personeline en yüksek maaşı veren bir belediye olduklarına değinen Başkan Günaydın, “İşveren olarak işçisini kendi eliyle sendikalı yapan bir başkanım. Çalışanlarımızın her zaman hakkını korumaya çalıştım. İşçimizin, çalışanlarımızın hakkını alın teri soğumadan verdik. Geçmiş belediye yönetiminden kalan geriye dönük haklarınızda verildi. Alın terinizi bir zamanlar soğutmuşlar, biz ise tekrar ısıtarak bu haklarınızı verdik. Yine memurlarımızın da haklarını koruduk. Bunun yanında geçici olarak mevsimlik olarak çalışanlarımızın dahi ücretlerini en iyi düzeye çıkardık. Çalışıyorsunuz, çalışanlar başımızın üzerindedir. Çalışıyoruz, başarı üstüne başarılar elde ediyoruz. Bu başarı tüm çalışanlarımıza aittir, belediye başkanı olarak benim tek başıma başarısı değildir. Ekiple elde edilen bir başarıdır. Ana noktamız çalışmak” şeklinde konuştu.

Belediye başkanı seçilmesiyle birlikte parti rozetini çıkardığını ve particilik yapmadığını dile getiren Günaydın, “Güveneceğiniz tek nokta çalışmaktır. Çalışmanıza güveneceksiniz. Yeni dönemde de arayış ve hep birlikte çalışma içerisinde olacağız. Isparta'mıza, ülkemize hayırlı olalım diye çalışıyoruz. Vatanımızı sevelim. Yeni dönemde de daha büyük hizmetleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sizlere en güzel mutluluklar, başarılı çalışmalar diliyorum.”

İtfaiye personelinin de her yere anında müdahale ettiğini, itfaiyenin bu yöndeki başarısının da bir gelenek haline geldiğine değinen Yusuf Ziya Günaydın, “Çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Ağacı her yere dikeriz, her noktaya farklı hizmetler götürebiliriz ancak çıkan bir yangında yaşanabilecek bir can kaybını geri getiremeyiz. Yaptığınız başarılı çalışmalardan dolayı sizleri kutluyorum. Isparta'ya yapılan ve yapılacak hizmetler ortadadır. Bu çalışmaları, elde edilen başarıları birlikte başardık. İlk göreve geldiğimde şehrimizde 580 evi su basıyordu. Yaptığımız altyapı yağmur suyu çalışmaları ile bugün artık su baskınları sıfırlanmıştır” dedi.