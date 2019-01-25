Başkan Günaydın: “Bütünleşmiş şekilde adaylığımız ortaya çıktı”

MHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Ankara Spor Salonunda Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Tüm aday arkadaşlarımızla birlik içerisinde, bütünleşmiş bir şekilde adaylığımız ortaya çıkmıştır.” dedi.

MHP Aday Tanıtım Toplantısı Ankara Spor Salonunda gerçekleştirildi. Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın ve ilçe belde belediye başkan adayları düzenlenen toplantıda kamuoyuna açıklandı. Toplantıya, MHP İl Başkanı Nail Bayram, Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin ve teşkilat mensuplarının da katıldı. Isparta Belediye Başkanı Günaydın ve ilçe ile belde belediye başkan adaylarının anons edildiğinde salonda coşku seli yükseldi.

Bahçeli: “Milliyetçi Hareket'i zafere ulaştırmayı amaçlıyoruz”

Tüm adayların toplu olarak kamuoyuna açıklandığı toplantıda konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanı olduğunu söyledi. Bahçeli, “Rehavete kapılmadan, gevşemeye müsaade etmeden, yılgınlıklara prim vermeden, ihmale düşmeden, umutsuzluğa kapalı durarak 31 Mart seçimlerine hazırlanacağız. Bunun için çalışıyor, çabalıyor, amansız bir mücadele veriyoruz. Karşılıksız sevdiğimiz milletimize hizmet etmek için dürüst, temiz ve yetişmiş kadrolarımızla, üretken belediyecilik vizyonumuzla Milliyetçi Hareket'i zafere ulaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Günaydın: “Birlik içerisinde çalışacağız”

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın program sonunda yaptığı değerlendirmede, “Tüm aday arkadaşlarımızla birlik içerisinde, bütünleşmiş bir şekilde adaylığımız ortaya çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisine mensup tüm aday arkadaşlarımıza hayırlı olması temennilerinde bulunuyorum. Ülkemize, Isparta'mıza milletimize başarılar getirsin diliyorum” dedi.