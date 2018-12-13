Başkan Günaydın: “Çok çalışacağız ve hep birlikte kazanacağız”

MHP Şarkikaraağaç merkez ve Çarıkasaraylar ile Çiçekpınar Belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı düzenledi. Şarkikarağaç MHP İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen programa MHP İl Başkanı Nail Bayram, Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, Hüyüklü Belediye Başkanı Hasan Yıldız, Seçim Yönetim Merkezi Başkanı İzzettin Dikmen, Şarkikaraağaç Belediye Başkan Adayı Sefa Arıkan, Çarıksaraylar Belediye Başkan Adayı Halil Toprak, Çiçekpınar Belediye Başkan Adayı Memiş Kaynak, parti yöneticileri ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Şarkikaraağaç İlçe Başkanı Mustafa Atılgan, “Gün birlik ve beraberlik günüdür. Birlik beraberlik içerisinde el ele hep birlikte ilçemize sahip çıkacağız. Yaşadığımız topraklara hizmet edeceğiz. Vatandaşın geleceğine halel getirmeyeceğiz. İlçemizde üretken belediyecilik anlayışını inşa edeceğiz. Adaylarımız etrafında kenetlenerek, ben değil, biz diyeceğiz. Bizim yarışımız hizmet yarışıdır” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın seçimlerden 6 ay önce adaylığının açıklandığını ve şimdide ilçe ve belde belediye başkan adaylıklarının açıklandığını söyleyen MHP İl Başkanı Nail Bayram da, “Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Şarkikaraağaç'a Milliyetçi Hareket Partisinin bayrağını dikeceğimizden eminim” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin, Milliyetçi Hareket Partisine ihtiyacının bulunduğunu söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Milliyetçi Hareket Partisi dünya durdukça var olacaktır. Geçici bir parti değiliz. Ülkesine, milletine gönülden, kalpten, kahramanca sahip çıkan bir partiyiz. Hizmet için ülke menfaatini ön planda tutan bir partiyiz ve Milliyetçi Hareket Partisinin mensuplarıyız. Biz gönülden hizmet ediyoruz, menfaat beklemeden Allah rızası için hizmet ediyoruz. Ülkemiz beka sorunuyla karşı karşıya kaldığında kim ortaya çıkmıştır, tabi ki Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli. İşte biz O'nun mensuplarıyız, O'nun arkadaşlarıyız” diye konuştu.

Çalışmakla, sevmekle ve sevilmekle hizmet olduğunu dile getiren Başkan Günaydın, “Türkiye'nin ihtiyacı Milliyetçi Hareket Partisidir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin ihtiyacı Milliyetçi Hareket Partisidir. Bizim omuzlarımızda her bakımdan sorumluluklarımız var. Dünyanın korktuğu, titrediği nedir? Milliyetçi Hareket Partisidir. Bunu bilelim, böyle çalışalım. Türk Milletinin bize ihtiyacı varsa bizde çalışacağız. Allah'ın izniyle biz kazanacağız. Milliyetçi Hareket Partisinde çok değerli aday arkadaşlarımız var, azmimizi kesmeyeceğiz, çok çalışacağız ve hep birlikte bizler kazanacağız” dedi.

Şarkikaağaç'ın Milliyetçi Hareket Partili belediyecilik anlayışını yakından bildiğini, üretken belediyeciliğin farkında olduğunu dile getiren Seçim Yönetim Merkezi (SYM) Başkanı İzzettin Dikmen de, “Bu milletin Milliyetçi Hareket Partisine ihtiyacı var” dedi. Dikmen, seçim stratejileri hakkında bilgiler verdi. SYM'nin sadece merkeze değil, 22 belediyeye hitap edeceğini ve buna yönelik çalışmaların olduğunu aktaran Dikmen, “Elbirliği ile 31 Mart'ta bu belediyenin burçlarına üç hilali dikeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” görüşlerinde bulundu.

Programda ayrıca MHP Şarkikaraağaç Belediye Başkan Adayı Sefa Arıkan da, üç hedef belirlediklerini bunların ilçede birlik ve beraberliğin tesis edilmesi, 31 Mart'ta seçimleri kazanmak ve üretken belediyecilik anlayışıyla yapacakları hizmetlerle vatandaşların gönlünde taht kurmak olduğunu söyledi. Yine Çarıksaraylar Belediye Başkan Adayı Halil Toprak ve Çiçekpınar Belediye Başkan Adayı Memiş Kaynak'ta yapacakları çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.