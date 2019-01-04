Başkan Günaydın: “Eğitim denince akan sular durur”

Gülistan İlkokulu Müdürü Ali Süleyman Tosun ve Okul Aile Birliği Başkanı Fatime Yunusoğlu, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret etti. Okullarının 1974 yılında yapıldığını dile getiren Müdürü Tosun, okulun Isparta Belediyesi tarafından yapıldığını ve bunun da kendileri için ayrı bir övünç kaynağı olduğunu dile getirdi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise, görev süreci boyunca eğitime her zaman destek olduklarını ve eğitim denince akan suların kendisi için durduğunu belirtti. Günaydın, “Isparta Belediyemiz eğitim noktasında hizmetkarlığı seviyor. Eğitim denince başka olaylara giriyoruz. Oğuzata'yı açtık. Yine üniversite öğrencilerimizin final sınavları için çalışma kampı oluşturduk. Sınavlarında başarılı olmalarını istedik. Bizim derdimiz eğitim, eğitim, eğitim. Severek bütün okullarımıza yardımcı oluyoruz. Bu arada da yeni imar alanlarımızda, 1200 dönümlük Çünür Yenişehir, 1800 dönümlük Yenişehir ve yine yeni imara açılan fuar alanı bölgemizde son derece büyük, kapsamlı, ileriye yönelik kampus kurulacak şekilde eğitim alanlarını oluşturduk. Eğitime hazırlık yaptık” dedi.