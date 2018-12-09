Başkan Günaydın, esnafla bir araya geldi

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın beraberindeki MHP İl Başkanı Nail Bayram, Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin ve belediye meclisi üyeleri ile yeni sanayi sitesi esnafını ziyaret etti. Esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Günaydın, “Esnafımızla kucaklaşma imkanı buldum. Esnafımız hoşgörülü, sevecen ve ‘Allah bereket versin' diyen bir topluluk, bunu da bu sanayi çarşımız bir kez daha ispatlıyor. Isparta'mızda altyapıdan, asfaltına, üst yapılarına varıncaya kadar tüm hizmet yapıldı. Bu çalışmalara ciddi zaman harcadık. Bunun yanında da fırsat buldukça esnafımızla bir araya gelmeye çalışıyorum. Isparta'mız büyüdü, yeni imar alanları açılıyor, yeni şehirler kuruluyor. Bütün bunların takibinin yanı sıra esnafımızla, halkımızla da bir araya gelmeye çalışıyorum. Bugün çok mutlu oldum. Esnafımız, sanatkarımız Isparta Belediye Başkanı olarak hizmet etmenin zevkini, tadını bana davranışlarıyla, hoşgörülü bakışlarıyla hissettirdiler. Sanayi esnafımıza gönülden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu ziyaretlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek” dedi.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın esnafın her zaman yanında olduğunu bugün itibariyle yine tek tek esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet ederek, istek ve taleplerini dinleyerek, dertleşerek gösterdiğini belirten MHP İl Başkanı Nail Bayram da, “Isparta Belediyesi olarak başkanımızın önümüzdeki dönem itibariyle projeleri devam edecektir. Esnafımız her zaman başımızın tacıdır. Bende bir esnafım. Esnafa katkılarından dolayı sayın başkanımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.