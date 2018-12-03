Başkan Günaydın, görme engelli bireyleri ağırladı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı İsmail Er ve görme engelli bireyler Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret etti. Başkan Günaydın ile değişik ortamlarda, değişik vesilelerle bir araya geldiklerine değinen İsmail Er, bu anlamlı günde kendisini makamında ziyaret etmek istediklerini belirtti. Engellilerin sorunlarının çözümü noktasında yerel yönetimlere ve ilgili kurumlara düşen görevlerin bulunduğunu dile getiren Er, “Belediye Başkanımızın üç dönemdir çalışmaları ve faaliyetleri hem şehrimiz hem de biz engelliler için memnun edici. Başkanımızın engellilere karşı büyük duyarlılığı var. Makam ve mevki engellilerin sorunlarının çözümü noktasında yetmeyebiliyor. Makam ve mevki ile beraber duyarlılığın da olması gerekiyor ki, o yetkilerin, o makamın sunduğu hizmetler engelliye çok daha kolay ulaşsın. Şehrimizde görme engelliler için yapılan sarı çizgiler yeterli noktada yapıldı, bundan sonra da yapacağından hiç şüphemiz yok. Yine inşaatlarda engelliler için rampa ve asansör noktasında da belediyemiz büyük bir denetim yapıyor ve inşaat ruhsatı veriyor. Başkanımız çözüm için elinden geleni yapıyor, yapmaya da devam edeceğine eminiz” dedi.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Arkadaşlarımız görme engelli olmalarına rağmen buraya gelerek bizleri ziyaret etmeleri benim için ayrı bir öneme sahiptir. Arkadaşlarımız görme engelli ancak yapılanları fevkalade görüyorlar. Altyapıdaki farkı biliyorlar, diğer yatırımları yakından takip eden bir başkan. Gerçekleştirmiş oldukları ziyaret bizlere enerji veriyor. Engellilerimize yönelik yaptığımız çalışmalarda eksikliklerimiz olabilir, gözden kaçırdıklarımız olabilir. Bunun üzerine daha da gitmek istiyorum. Medeniyetin ölçüsü de budur. Bu konuda hassasiyet gösteremiyorsak, bu konu ile ilgili çalışmalar yapamıyorsak medeniyette çok geri kalmışız demektir. Medeniyette Isparta'mızı daha ileri noktada görmek istiyorum. Bu noktada engellilerimizle onların talepleri doğrultusunda, hayatlarını kolaylaştırma noktasında çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğiz. Bu ziyaret vesilesiyle tekrar tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum. Kendilerine, ailelerine güzel günler, sağlık, sıhhat ve mutlu gelecekler diliyorum” şeklinde konuştu.