Başkan Günaydın: “Kendi imkanlarımızla çalışıyor, kokuyu gideriyoruz”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Sav ve Isparta'nın 7 mahallesini yakından ilgilendiren Deri Organize Sanayi Bölgesindeki (DOSB) koku sorununun giderilmesi amacıyla belediye tarafından sürdürülen kapalı kanal sistemi projesinin hayata geçirilmesi amacıyla yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Günaydın ayrıca yine Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinin sularının da kapalı sisteme alınmasıyla ilgili yapılan çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.

Çalışmaların bir aydan buyana devam ettiğini kaydeden Günaydın, Atık Su Arıtma Tesisinin sularının 120'lik borularla kapalı sisteme alınması için şu ana kadar 367 metre ilerlendiğini belirtti.

Isparta Belediye Başkanı Günaydın çalışmaların hızla devam ettiğini dile getirerek yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Bir aydan buyana çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar belediyemizin atık su arıtma tesisinin sisteminin kapalı devreye alınması için hat çekme çalışmalarında 367 metreye ulaşıldı. 120'lik bir boru döşüyoruz. Bu borular en kaliteli şekilde seçilmiştir. Her bir boru 700 lira, nakliyesi ise büzleri geçiyor. Olağanüstü bütçemize rakam ekleniyor. Yine bunun yanı sıra kazı çalışmaları var. Bu çalışmanın 10 milyon liraya mal olacağından bahsetmiştik ancak son rakamlarla göre her iki çalışmadaki 5 km'lik hattın 11 milyon liraya biteceği ortaya çıktı. Özel İdarenin yapması gereken olayı da biz yapıyoruz. Onun da bir maliyeti var. Yaz gelmeden bitireceğiz ve koku tamamen ortadan kalkmış olacak. Tüm gücümüzü buraya verdik. Tüm ekip, iş makinelerimiz kendi bünyemizle yapıyoruz. Özel sektörün üzerinde çalışıyoruz. Günde 39 metre mesafe kat ediyoruz. bir yandan açıyoruz, bir yandan toprağı taşıyoruz, hat döşüyoruz ve stabilize çakıl getiriyoruz. Kalıcılık için de yapılmasını hedefliyoruz. Bu çalışmalarımız torunlarımıza, geleceğimize hitap edecek. Biz bu işin içerisinden kendi imkanlarımızla çıkacağız. Vatan mahallesi ve Sav Kasabamız ile birlikte şehrimizde bu bölgede bulunan tüm yerleşim yerlerinin koku sorununu biz çözüyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”.