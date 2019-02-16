Başkan Günaydın: “Şehrin tamamı bir gül park haline getirildi”

Isparta Belediye Başkanı Günaydın, başta Işıkkent, Batıkent, Dere Mahallelerindeki parkların ışıklandırıldığını, şehre diktikleri bir milyon gül ile de kenti açık hava gül parkına dönüştürdüklerini belirterek, ‘İstasyonda bir gül parkı yapacağız' diyenlere göndermede bulundu. Günaydın, " Şehrimizin tamamı zaten gül park haline geldi. Isparta'nın tamamını bir park kabul ettik, formülümüz bu” dedi.

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehirdeki tüm parklar yenileniyor, diğer taraftan da yeni parkların yapımına devam ediliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü son olarak Işıkkent, Batıkent ve Dere Mahallelerinde bulunan parkların gece aydınlatmalarını güçlendirdi. Parklar projektörler yardımıyla aydınlandı. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, gece 00.30'da aydınlatılması yapılan parklarda incelemelerde bulundu.

Isparta Belediyesi olarak Işıkkent, Batıkent ve Dere Mahallelerindeki parklarda aydınlatma çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Günaydın, “Çok sayıda parkımızın da ağaç budama işlemleri gerçekleştirdi. Tüm parkalarımızın geceleri de pırıl pırıl aydınlık olmasını hedeflemiştik. Eksik gördüğümüz noktaların aydınlatmasını projektörlerle yapıyoruz. Artık vatandaşlarımız gecenin en karanlık anında bile parklarımızı istediği gibi kullanabilecekler. Mahallelerimiz bundan memnun kalacaktır” dedi.

Işıkkent ve Batıkent'te ilk dönem belediye başkanlığı sürecinde tüm parkalara gece gündüz demeden ağaç diktiklerini hatırlatan Günaydın, “Bunlar oldukça büyüdü. Isparta'nın en geniş yeşil alanlara sahip parklarımız bu bölgede. Yine parklarımızda yenileme çalışmaları da devam ediyor. Özellikle yürüyüş yolları, spor aletleri ilaveleri yapılıyor. Eskileri kaldırılıyor, yenileri konuyor. Parklarımızı yaşanabilir yepyeni parklar haline dönüştürüyoruz. Işıkkent, Batıkent ve Dere Mahallesindeki halkımıza hayırlı olsun. Nasıl şehrimizin tamamında altyapıyı yeniledik, yağmur suyu projesi uyguladık, asfaltını döktüysek aynı şekilde şehrimizin tüm parklarını da yeniden ele alıyoruz. Bunlar yaşanabilir şehirde daha da etken olacak” görüşlerinde bulundu.

Şehirdeki tüm parkları da güllerle donattıkların aktaran Günaydın, ‘İstasyonda bir gül parkı yapacağız' diyenlere cevap verdi.

Günaydın, “Biz istasyonu zaten yapacağız. Zaten Isparta'nın kendisi gül parkı açık müze oluyor. 148 çeşit gülden toplamda bir milyona yakın gül dikimi gerçekleştirildi. Şehrimizin tamamı zaten gül park haline geldi. Gül dikim çalışmaları devam ediyor. Isparta'nın tamamını bir park kabul ettik, formülümüz bu. Şimdiden bu çalışmalarımız, bu güzellikler Isparta'mızın geleceğine hayırlı olsun” şeklinde konuştu.