Başkan Günaydın: “Siz çalışın gerisini düşünmeyin”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde belediye çalışanları ile birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi. Her zaman çalışanının yanında olduğunu ve çalışanın emeğini alnının teri kurumadan verdiğini söyleyen Günaydın, geçmiş belediye döneminde 5 yılda işçiye yüzde 58 oranında zam yapıldığını hatırlatırken, görevde olduğu 10 yıllık süreçte verilen zam oranının yüzde 482 olduğunu ifade etti. Günaydın mesai arkadaşlarına, “Siz yeter ki çalışın gerisini düşünmeyin” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde belediye personelleriyle bir araya geldi. Memuru, kadrolu işçisi, ISBEL, ISTEM, ISBAŞ, BELMAŞ personelinin katıldığı yemek programında konuşan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, işçisini kendi eliyle sendika üyesi yapan bir kişi olduğunu söyledi.

Geçmiş dönemi hatırlattı: “Sizleri stressiz yaşatmak istiyorum”

Kendisinden önceki belediye döneminde işçilerin çektiği sorunları gösterdiği gazete kupürleriyle anlatan Başkan Günaydın, o yıllarda maaşların verilmediği, işçi ücretlerinin düşürüldüğü dönem olduğunu aktardı. Yine geçmiş döneme ait verilmeyen 5 yıllık alacakların geriye dönük olarak göreve gelmesiyle birlikte ödendiğini hatırlatan Günaydın, “İşçiyi üzemeyeceksin, bayram yaptıracaksın” dedi. Yine bir önceki yönetimce çıkarılan 33 işçinin tazminatlarının da kendi döneminde ödendiğini belirten Başkan Günaydın personeline seslendi. Günaydın, “Sizleri stressiz yaşatmak istiyorum, onun için çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“10 yılda yüzde 482 zam”

Enflasyonun olduğu bir ülkede geçmiş dönem yönetimin 5 yılda işçiye yüzde 58 oranında zam yaptığını hatırlatan Günaydın, “10 yıldır benimle çalışıyorsunuz. 10 yılda çalışanlarımıza yüzde 482 oranında zam gerçekleştirdik. Bu oranlara kimse ulaşamıyor. Komşu illere göre yüzde 100 oranında çalışanımıza fazla maaş veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu daha da artacak. Aç yatmayacağız, karnımız tok olacak. İşçimize yüzde 482 oranında zam yaparken, suya 10 yıldır zam yapmadık. Buna benzer çok kalemde zam uygulamadık. Yine bin 50 müstecirimize bu yılın kira zammını yüzde 1 olarak uyguladık. Bunu başarıyoruz ve 230 bin nüfuslu belediye olarak yatırım yapıyoruz” görüşlerinde bulundu.

“ISBEL çalışanları için umut oldu”

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşerondan, belediye şirketi ISBEL'e geçen işçilere ilişkinde değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu konuda yüzde 4+4 meselesi var. Bu olur mu? İşçilerimizden üzülenlerin olduğunu biliyorum. Bende üzülüyorum. Bu emri kabul ediyorum ama yüzde 4+4'e elimden geldiğince en kısa sürede düzeltmeye çalışacağım. Elimde olmadığı halde bu konuyu çözeceğim. Bu arkadaşlarım için ne varsa çalışacağım. Bu konuda bana zimmette, ceza da çıksa bu konuyu düzelteceğim” mesajı verdi.

Fabrika çalışanlarını da ayırt etmedi

Yine belediyenin şirketlerinden ISBAŞ, ISTEM, BELMAŞ çalışanları ile ilgili olarak da konuşan Günaydın, “Bizi çalışma kurtaracak. Alnımızın teriyle üretiyor, kazanıyoruz. Milletimizin ihtiyacını karşılayan bir belediyeyiz. Fabrika çalışanlarımızı da ayırt etmedim. O arkadaşlarımızı da belediye çalışanı kabul ettim ve onlara da aynı zam oranını veriyorum” ifadesinde bulundu.

“Siz yeter ki çalışın gerisini düşünmeyin”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın çalışma arkadaşlarına bir de önemli mesajı vardı. Günaydın, “Arkadaşlar çalışalım, siyaset yapmayalım. Ben hizmette kimseyi ayırmıyorum. Sizlerden de tek bir şey istiyorum. Atatürk'ün dediği gibi ‘çalışmak, çalışmak, çalışmak' çalışalım istiyorum, sizlerde bizde işimize bakalım, Isparta'mızı kurtaralım. Şehrimizi Avrupa'nın en iyi şehirleri arasında yer aldıralım. Siz yeter ki çalışın gerisini düşünmeyin. Ben gerekeni yapacağım” şeklinde konuştu.

Kurt: “Başkanımız bizleri 10 yıl boyunca üzmedi”

Isparta Belediye-İş Sendikası Başkanı Cemal Kurt'ta, belediyeyle 2 ve 4'er yıllık olarak Toplu İş Sözleşmesi imzaladıklarını hatırlatarak bugün bir mutluluğu daha birlikte yaşadıklarını ve tüm çalışanlarla bir arada bulunduklarını dile getirdi. Kurt, ISBAŞ, ISTEM; BELMAŞ ve belediye kadrolu işçilerine aynı oranda zam aldıklarını belirtti. ISBEL çalışanlarına yönelik iki aydan buyana çalışma yaptıklarını Hükümetin 2020 yılına kadar yüzde 4+4 kararının bulunduğunu ve bundan dolayı üzerinde bir iyileştirme yapılamadığını anlattı. Yine taşerondan belediyenin ISBEL şirketine geçen çalışanlar için yetki tespit belgesinin geldiğini ve 15 günlük itiraz sürecinin ardından Başkan Günaydın'dan bu konuda müjde beklediklerini ifade etti. Kurt, “Bizleri 10 yıl boyunca üzmeyen, maaşları, mesaileri ödeyen, Isparta'yı yaşanabilir şehir yapan başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.