Başkan Günaydın: “Sloganımız, güler yüzlü, huzurlu belediye, huzurlu halk ve dünya kenti Isparta”

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, merkezde vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmeti verileceğini söylerken, obeziteyle de mücadele edileceğini kaydetti. Günaydın, “Sağlık Bakanlığından müsaadesini alabilirsek hastane de kurmak istiyorum. Havadar, güzel bir yerde 500 dönümlük bir alanı sağlık kuruluşu alanı olarak bir sene öncesinden imara açtık. Isparta, Türkiye'nin sağlık kenti olması lazım. Biz imar olarak hazırlıklarını tamamladık, projelerini çizdik. Sloganımız, güler yüzlü, huzurlu belediye huzurlu halk ve dünya kenti Isparta'dır” dedi.

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Çayboyunda Emre Mahallesi köprüsü kavşağında yer alacak Sağlık Merkezi hizmet binasının inşa çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Poliklinikler, Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi, diyetisyen, röntgen, ultrason tıbbi görüntüleme, laboratuvarlar olarak hizmet verecek olan Isparta Belediyesi Sağlık Merkezi vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmeti sunacak.

Restorasyon çalışmaları devam eden merkezde incelemelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehrin ihtiyaçlarına göre hareket ettiklerini söyledi. Isparta'ya güzel bir sağlık kuruluşu kazandıracaklarına değinen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, hastaların anında hizmet alabilecekleri, güler yüzlü bir personelle karşılanacakları bir merkez kurduklarını ifade etti. Merkezde psikolojik danışmanlık, diyetle ilgili de önemli hizmetlerin verileceğine değinen Başkan Günaydın, çağın önemli sorunlarından birisi olarak gördükleri obeziteye karşı da mücadelenin merkezde verileceğini kaydetti. Günaydın, “Obezite ile ilgili şehrimizde sorunlar başladı. Rahatlıkla tedavi olabileceği, destek alabileceği bir birimimiz de olacak, bununla ilgili de hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

“Isparta, sağlık şehrine adaydır”

Isparta Belediyesinde mevcut olan güler yüzlülüğü arttıracaklarına değinen Günaydın, “Burası da güler yüzle halkımıza hizmet verecek olan bir tedavi merkezi kuruyoruz. Şehrimizin örnek bir sağlık merkezi olacak. Burası yapısıyla, mimarisi, çalışanlarıyla mükemmel düşünülmüş bir mekandır. Daha sonra da Sağlık Bakanlığından müsaadesini alabilirsek aynı zamanda hastane de kurmak istiyorum. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız yer yer yapılmıştır. 16 sene öncede projeleri çizilmiştir. Butik hastaneleriyle başlayıp, evrenselliğe dönüştürülen bir sağlık kuruluşu yapmak istiyorum. Önümüzdeki dönemde de önemli projelerimizden birisi budur. Bunu da başarırız. Şehir imarı konusunda da biz bu konuyu çözdük. Bugün çift şeritli dostluk yolu olarak adlandırdığımız Burdur yolunun şehrimizin bitişiği olan havadar güzel yerde 500 dönümlük bir alanı sağlık kuruluşu alanını bir sene öncesinden imara açtık. Burası sağlık şehrine adaydır. Oksijeni güzel olan, rutubeti az olan bir şehiriz. Isparta bir numaralı sağlık kuruluşu yeridir. Isparta, Türkiye'nin sağlık kenti olması lazım. Şehir Hastanesine karşılık bizde yapıyoruz mücadelesi zannettiler. Biz imar olarak hazırlıklarını tamamladık. Bu merkezde yeni dönemde yapmayı düşündüğümüz hastanenin bir nüvesidir. Bu merkezimiz halkımıza açıktır. Halkımız belediyemizin hizmetlerinde nasıl nefes alıyorsa, sağlıkta da nefes alacaktır. Sloganımız, güler yüzlü, huzurlu belediye huzurlu halk ve dünya kenti Isparta olacak. Yaşanabilir şehirde bize birincilik yetmez, artık bütün taban oluşumları sağlanmıştır. Altyapısı tamamlanmış, çok konular çözülmüştür. Artık böyle büyük projelere geçebilme zamanı gelmiştir. Isparta yeni şehir oldu, yeni şehirden sonra dünya şehrine geçeceğiz. Bu projelerimizi zaman içerisinde açıklayacağım. İnşallah bunlar kısmet olur yaparız, projelerimiz hazır. Isparta'mız sağlık kentinde de dünya şehri olsun dileğinde bulunuyorum. Yaptığımız çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.