Başkan Günaydın: " Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde eksiksiz hizmet veriyoruz"

Başkan Günaydın, merkezin eksiksiz hizmet verdiğini söylerken, vatandaşları merkezi görmeye davet etti.

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde her türlü ayrıntının düşünüldüğünü, çocukların aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirebilecekleri alanların oluşturulduğunu kaydeden Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın şunları söyledi:

“Merkezimizi çocuklarımızı da düşünerek inşa ettik. Çocuklarımız için orman içerisinde okuma evleri ve gezi yerleri yaptık. Daha küçük çocuklarımızın aileleri ile birlikte vakit geçirebilecekleri masal evimiz var. Burasının da tefrişine geçiyoruz. Burası insanların arzu ettiği ve çocuklarıyla gelmeyi hedefledikleri bir yer haline geldi. Çocuklarımız girince mutlu oluyor. Çocuklarımız kitaplarını okuyabiliyorlar, kitap okuma evleri içerisindeki duvarlarda da resim, manzaralar, çeşitli ilgi çekici resimler yer alıyor. Çok detaylı düşünülmüş bir çalışma”

Merkezde köpek ve kediler için de ayrı ayrı çalışmalar yapıldığını ve alanlar oluşturulduğundan bahseden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, sosyal medya üzerinden merkez için tenkitlerde bulunulduğunu hatırlattı. Günaydın, “Maalesef bu tenkit olayı bir hastalık her halde. Güzel bir tesisi daha çok tenkit etme olayına giriyorlar, bu anlaşılacak bir şey değil. Merkezimizde 4 klinik ve ameliyathanemiz var ve hayvanlara en iyi şekilde tedavi uygulanıyor. Ameliyathanelerimizin bir bölümünde hafif, diğer bölümünde ise ağır müdahaleler yapılıyor. 4 veterinerimiz görev yapıyor. Bu veteriner hekimlerimizin her birinin de ayrı yardımcıları bulunuyor ve her türlü vakaya müdahale edilebiliyor. Burada tüm cihazlarımız tam, eczane, laboratuvar kısımları tamam. Eksiksiz bir hizmet veriyoruz. Veterinerlerimiz işi bilen kaliteli arkadaşlar. Yapımız güzel, doğa güzel, orman içerisindeyiz. Doğa ile bütünleşmiş bir yapı tarzı uyguladık. Hayvanların duygularına göre de yapılan çalışmalar var. İçeriye giren her kedi, köpeğimiz hasta olarak giriyor ve en iyi şekilde tedavisi yapılarak iyileştiriliyor. Özel, ayrıntılı ve hiçbir eksiği bulunmayan bir yerimiz. Şikayetten çok buradaki veterinerlerimizle gelsinler tanışsınlar, neler yaptıklarını görsünler. Hayvanını kısırlaştırmak için bir bayan doktor arkadaşımız gelmiş ve memnuniyetini dile getirmiş. CİMER'e hep şikayet gider, bizim burası için teşekkürler göndermişler. Olgun ve kendini bilen bir doktorumuz da böyle yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Bunun benzeri çok sayıda teşekkür alıyoruz. Örnek gösteriliyoruz. Şu anda Türkiye'ye örnek olan bir tesis haline geldik. Yaptığımız bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.