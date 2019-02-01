Başkan Günaydın, sporcularla bir araya geldi

Ispartes Masa Tenisi Kulübünü ziyaret eden Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Masa Tenisi A Mili Takımı Sporcuları ve hocaları ile bir süre sohbet etti.

Ispartes Masa Tenisi Kulübü Başkanı Faruk Küçüktepe, Başkan Günaydın'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Küçüktepe, bir haftalık kampta A Milli Takım sporcu ve hocalarının, kulüp sporcularına geleceğe dönük çok büyük katkılarda bulunduğunu kaydederek, “Başkanım sporcularımız ve hocalarımız sizlerle tanışmak istediler. Bu kadar yoğunluğunuzun arasında zaman ayırmanız bizler için çok değerli.” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, sporcuların yapmış oldukları masa tenisi antrenmanını bir süre izledi. Günaydın, “Bu çocuklarımız, gençlerimiz bizim için çok önemli, geleceğimiz önemli. Güzel bir sporla bu çocuklarımızı buluşturmuşsunuz. Önemli bir kamp çalışması gerçekleştirmişsiniz. Bizlerde spora her zaman destek veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Belediye olarak bu tür etkinliklere her zaman ev sahipliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.