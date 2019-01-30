Başkan Günaydın: “Yapay zekalı yeni bir trafik sisteminin uygulamaya konacak”

Çünür Yenişehir'in tüm caddelerinin bisiklet yolları ile donatıldığını söyleyen Başkan Günaydın, “Bütün şehirlerde bisiklet yollarının yapılması mecbur kılındı, ancak biz bu çalışmayı çok daha öncesinden başlatmıştık. Çünür Yenişehir Isparta'mıza ve Türkiye'mize örnek olacak” dedi.

“Bisiklet yollarını tüm şehirde yaygınlaştırmak istiyoruz”

Isparta Belediyesi şehrin çeşitli bölgelerindeki bisiklet yollarının yapımlarına devam ediyor. Belediye son olarak Çünür Yenişehir'deki bisiklet yollarının yapım çalışmalarında son aşamaya geldi. Çünür Yenişehir'in tüm caddelerinde bisiklet yollarının yapımlarının devam ettiğini ve birkaç güne kadar tamamlanacağını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, bisiklet yollarının yapım çalışmalarını tüm şehirde yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Trafik ile ilgili olarak sinyalizasyonların yeşil dalga ile ayarlandığını ancak artık bu sistemi terk etmeye hazırlandıklarını aktaran Günaydın, yapay zekalı yeni bir trafik sisteminin uygulamaya konacağını aktardı.

“Bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz”

Günaydın, Çünür Yenişehir'in bisiklet yolları ile daha modern bir görünüme kavuşacağını ve çocukların trafik tehlikesinden uzak olarak bisiklet kullanımına teşvik etme amacında olduklarını belirtti. Başkan Günaydın, belediye olarak şehirde bisiklet yolları inşa etmelerine başlamalarından uzun bir süre sonra ilgili bakanlığın bu konuyu teşvik etmeye başladığını ve bisiklet yolu yapımını zorunlu kıldığını dile getirdi. Günaydın, “Bütün şehirlerde bisiklet yollarının yapılması mecbur kılındı, ancak biz bu çalışmayı çok daha öncesinden başlatmıştık. Devletimizin istemiş olduğu sistemi biz çok önceden sağlamışız. Bakanlığımıza böyle bir karar aldıkları için teşekkür ediyorum. Birkaç gün içerisinde Çünür Yenişehir'deki bisiklet yollarının tamamı bitecek. Çünür Yenişehir Isparta'mıza ve Türkiye'mize örnek olacak” görüşlerinde bulundu.

“İleriye yönelik şehircilik çalışması yapıldı”

Çünür Yenişehir'de ayrı bir şehircilik çalışması yapıldığını ve bir özelliğinin daha bulunduğunu dile getiren Başkan Günaydın, “Yollar geniş tutuldu ve raylı sisteme uygun hale getirildi. Biz ileriye yönelik şehircilik uygulaması gerçekleştirdik. Raylı sistemi yapılabilme kodu ve genişliği sağlanmıştır. Bazı arkadaşlarımız ‘bu yollar neden bu kadar geniş' diyor. 30 metrelik yollar yaptık, baştan her şey düşünülürse her şey çok daha düzenli olur ve trafik sorunu yaşanmaz. Hem bisiklet yollarını, hem gelecekteki raylı sistem için gerekli alanları fazlasıyla Çünür Yenişehir'de koyduk. Raylı sistemin çalışması için o şehrin en az bir milyon nüfusu olması lazım. Eğer olmuyorsa o ekonomik çöküntüye uğrar ve çöp olur. Şehircilik uzmanları bunları çok iyi bilmektedir. Boş yere taş atmanın anlamı yok. Mimar Sinan Caddesi 30 metre genişliğinde olsaydı, o gün için 12 metre geniş bir alandı. Şimdi ne oldu, bazı problemler doğdu. Gelecek dönemde sürpriz çalışmalar olacak” ifadelerinde bulundu.

Trafikte yeni sistem: yapay zeka kullanılacak

Trafik ile ilgili olarak sinyalizasyonların yeşil dalga ile ayarlandığını ancak artık bu sistemi terk etmeye hazırlandıklarını aktaran Günaydın, yapay zekalı yeni bir trafik sisteminin uygulamaya konacağını aktaran Günaydın, “İhalesi yapıldı, önümüzdeki günlerde bunların yapımı başlanacak. Isparta'ya bir ahenk daha gelecek. Bu iki seneden bu yana planladığımız bir sistemdi” dedi.