Başkan Günaydın'a Esma-ül Hüsna yazılı üzüm heykeli teşekkürü

Senirkent Yükseliş Vakfı Başkanı Ramazan Ziya Örmeci ve vakıf yönetimi ile kurucuların bulunduğu bir heyet Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret etti. Üzüm modelinin Isparta'nın meydanına konulmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Senirkent Yükseliş Vakfı Başkanı Ramazan Ziya Örmeci, “Isparta'nın kültürel değerleri arasında yer alan Senirkent'imizin önemli üzüm geçmişini anıtsal olarak, görsel olarak yapmış olduğunuz bu güzel eserden dolayı vakıf olarak teşekkür ediyoruz. Geçmişimize, kültürümüze sahip çıkmamız gerektiğinin altını çiziyorsunuz. Vakfımız adına sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Günaydın: “Nerede kara üzüm varsa buradan gitmiştir”

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, kara üzümün tarihi geçmişini özetledi. Günaydın, “Kara üzümün anavatanı burası. Nerede kara üzüm varsa buradan gitmiştir. Senirkent'imizin girişinde ve Isparta'mızın meydanında bu üzüm salkımı vardır, bu manidardır. Üzümün tarihi gelişimini ortaya çıkarıyoruz ve tanelerin üzerinde de kıymetli yazılar var. Anlam yüklü, herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Yanlışlıkla konuşulan laflar oluyor, ‘heykel' deniyor. Öyle bir şey yok, o kutsallığı ve güzelliğini izah eden, bereketi ifade ediyor. Bir salkım birçok kültür birikimi ile ortaya çıkmıştır. Senirkentlilerimiz bunun farkındalar. Nezaketli ziyaretlerinden dolayı bende teşekkür ediyorum. Tüm Senirkentlilerimize de bir bütünlük içerisinde bulundukları ve memleket sevdası içerisinde yaşadıkları için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.