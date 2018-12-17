Başkan Günaydın'dan Cemevi inşaatı için destek sözü

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Tunceliler Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Isparta Cem ve Kültür Merkezinin hazırlamış olduğu ‘Bir Tuğlada Sen Koy' Yardımlaşma ve Dayanışma Kahvaltısına katıldı. Eşi Dilek Günaydın ile birlikte programa katılan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın yoğun ilgi ile karşılandı.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, program sonrasında yaptığı açıklamada “Ben bildim bileli bu derneğimiz güzel etkinlikler düzenler. Bu arkadaşlarımız topluma fevkalade örnek olan çalışma içerisindeler. Kimseyi ayırmadan tüm insanları seviyorlar. Sanki Mevlana, sanki Yunus Emre, sanki Hacı Bektaş Veli gibi. Bundan dolayı bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yolunuza devam edin diyorum. Tüm toplumlar böyle olsun istiyorum. Biz Cem Evi inşaatı için elimizden gelen desteği yapacağız” dedi.