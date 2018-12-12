Başkan Günaydın'dan esnaf ziyaretleri

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yeni sanayi sitesi esnafını ziyaret etti. Esnaf ile sohbet eden Günaydın, fırsat buldukça esnaf ve sanatkarları ziyaret ettiklerini, ihtiyaçlarını, hizmetlerden memnuniyetlerini dinlediklerini söyledi.

Günaydın, “Esnafının, sanatkarının, halkının sorununu bilmeyen belediye başkanlığı da yapmaması lazım. Görev sürem boyunca çeşitli zaman dilimlerinde esnafımızla, halkımızla bir araya geldik. Halkımızın belediye hizmetlerindeki beklentilerini dinlerim ve bunları yapmaya çalışırım. Bunlardan birisi de Isparta'mızın canı ciğeri olan sanayi çarşısıdır. Burayı da yer yer gezer esnafımızı dinlerim. Isparta sanayi esnafımız bir zamanlar batırılmıştı. Belediyenin bazı borçları esnafa ödenmemiş ve esnaf batmıştı, biz bu esnafımızın sorunlarını da çok uzun süre önce çözdük” dedi.

Esnafın derdini kendisine rahatlıkla anlattığını söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, halkını, sanatkarını, esnafını tanımak, sorunlarını bilmek ve çözüm bulmanın önemine değinerek, “Halkımız, esnafımız yerde bir taş varsa ve buna takılıyorsa bunun sorumlusu belediye başkanıdır. Esnafımızın derdine derman olma noktasında Isparta Belediyesi öndedir. Buradaki ziyaretlerim yine hizmet noktasındadır” şeklinde konuştu.

“Yatırımda, temizlikte, yaşanabilirlikte Türkiye birincisiyiz”

Isparta'da eksiklik gördükleri alanlarda da bazı yardımlarda bulunduklarını ifade eden Günaydın, “Özellikle eğitim üzerinde Oğuzata'yı kurarak maddi imkanı yetersiz ailelerimizin çocuklarına eğitim veriyoruz. Vatanımıza, milletimize, özgün, kahraman, zeki ve memleket sevdası içerisinde olacak çocuklarımızı yetiştiriyoruz. 9 sene önce Oğuzata'yı kurduk. İşte bu Oğuzata halkımızı ziyaretlerin neticesiydi. Bu halkın arasında gezmekle oluyor ve o zaman yoksulu, aç yatanı da fark ediyorsun. Sen yatakta sıcak yatarken, o soğukta yatarsa bu sorumluluk ta belediye başkanına ait. Buradan Isparta halkımıza tekrar çağrıda bulunuyorum. İhtiyaç sahibi komşularınızı bize bildirin diyorum. Gıda ve Giyim Bank kurduk. Veren elle, alan el birbirini görmüyor. Isparta'mızda ne kadar ihtiyaç sahibi varsa biz bu konuda yeterliyiz. Isparta Belediyesi kazanmasını, çalışmasını, belediyesini zengin yapmasını da biliyor. Türkiye'nin en zengin belediyesi Isparta Belediyesidir. En fakir durumdan aldık en zenginliğe götürüyoruz. Yatırımda, temizlikte, yaşanabilirlikte Türkiye birincisiyiz. Bu güzel insanlarımızın dualarıyla Türkiye'nin başarılı belediyesi oluyoruz. 10 yıldan bu yana suya zam yapmayan ve her konuda beşikten mezara tüm konularda zam yapmayan tek belediyeyiz. Isparta'mızı ucuz kent yapmak noktasında ciddi mesafeler aldık. Yaşanabilirlik budur. Isparta hayatının çalışkan, huzurlu refah bir duruma gelmesini istiyoruz. Kunduracılar Sitesindeki indirim günleri devam ediyor, şu anda burada izdiham var. Bu zam furyası arasında esnafımızla birlikte bir direnç sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmaların Isparta'mıza hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” görüşlerinde bulundu.