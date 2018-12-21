Başkan Günaydın'dan evlilik tavsiyeleri: ‘Seni seviyorum' tılsımlı bir cümledir

Halı Sarayı Düğün Salonundaki nikaha genç çiftlerin aileleri ve yakınları katıldı. Başkan Yusuf Ziya Günaydın, nikah sonrasında çiftlere Mutluluk Belgesi ve Evlilik Cüzdanlarını takdim ederek mutluluk dileklerini iletti.

Nikah sonrası ömür boyu mutluluk dileklerinde bulunan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Birbirinizi sevin, utanmayın, birbirinize sevdiğinizi de söyleyin. ‘ben seni seviyorum' ne kadar güzel bir cümle. Biz millet olarak bu cümleyi çok kullanmıyoruz, annemizi seviyoruz, ‘ana seni çok seviyorum' diyemiyoruz. Çocuğunu çok seviyorsun, kucağına almaktan çekiniyorsun, evleniyorsun eşine hele birilerinin önünde söylemekten imtina ediliyor, ‘ben seni seviyorum' diyemiyoruz, bu tılsımlı bir cümledir. Mehmet Bey bunu lütfen eşine söyle, bu benden abi olarak sana nasihat. Sen bir seviyorum dediğinde eşinde sana duygularıyla, bakışlarıyla, nezaketiyle o da sana cevap verir. O cevaplar birbiriyle birleştiği zamanda ömür boyu mutluluk ortaya çıkar. Ömür boyu mutlu olma yolunu da hiçbir zaman kaybetmeyin” dedi.