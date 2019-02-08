Başkan Günaydın'dan şehit annesine ziyaret

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 1993 yılında Şırnak Cizre'de şehit düşen Jandarma Er Mehmet Ünal'ın annesi Kezban Ünal'ı evinde ziyaret etti.

Anne Kezban Ünal'ın talebi üzerine şehit adına Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) köşesinde çeşme yapıldı. Sorkuncak Köyü'nde Isparta Belediyesinin Köy Buluşmaları kapsamında gündeme gelen çeşmenin yapılmasının ardından Anne Kezban Ünal, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret etmek ve teşekkür etmek amacıyla randevu talebinde bulundu. Bu durum karşısında Günaydın, aileyi makamında kabul etmek yerine, ailenin Gülistan Mahallesinde bulunan evine ziyarette bulundu.

Yusuf Ziya Günaydın ziyarette bir süre anne Kezban Ünal ve beraberindekiler ile sohbet etti. Anne Kezban Ünal, “Çok teşekkür ediyorum, ben gitmek istedim ama başkan beni ziyarete geldi” derken, günün anısına küçük bir hediye takdiminde bulundu. Hediyenin üzerinde yazılı “Sade bir teşekkürden daha fazlasını hak ediyorsunuz. Bundan sonra ve sonsuza kadar kalbimizdesiniz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” notunu okuyan ve duygulanan Başkan Günaydın, şehit annesi Kezban Ünal'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyetini ifade etti. Başkan Günaydın, “Şehrimizin içerisine şehidimiz adına bir çeşme yapıldı. Annemiz belediyemize gelip teşekkür etmek istedi. Belediyemize gelmesinden ziyade biz kendisini ziyarete geldik. Yapılan hayrat hayırlı olsun” dedi.