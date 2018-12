Başkan Günaydın'dan Şehit Öcal'ın ailesine ziyaret

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 10 Aralık 2016'da İstanbul'da Beşiktaş, Bursaspor maçının bitiş saatinde Vodafone Park çevresinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Durmuş Öcal'ın baba ocağını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İstanbul'da Beşiktaş, Bursaspor maçının bitiş saatinde Vodafone Park çevresinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Durmuş Öcal'ın annesi Keziban ve babası Şerafettin Öcal'ı ziyaret etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden şehit babası Şerafettin Öcal, “Başkanımızın gelmesiyle biz unutulmadığımızı anladık. Şehit aileleri çok çabuk unutuluyor. Ziyaret olmadığı zaman tabi ki bizde üzülüyoruz. Allah razı olsun başkanımız bizi hatırlamış, işinin yoğunluğunun arasında bizleri ziyaret etmesi gönlümüzü fethetti. Başkanımızın yolu açık olsun, yine başkan olarak görmek isteriz. Hizmetlerinin devam edeceğini biliyoruz. Mahallemize de ciddi yatırımlar yaptı, Isparta'mıza bir şeyler kattı. Ziyaretleri bizi memnun etti” dedi.

Günaydın: “Bu duyguları paylaşmak istedik”

Meclis üyeleri ile birlikte ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Aynı saldırıda Durmuş kardeşimizle birlikte çok sayıda şehit verdik. Yetişmiş, genç, ülkesini, vatanını seven bir gencimiz şehit oldu. Bu şehidimizin ailesini ziyaret ediyoruz. Şehitlerimizin her zaman hatırlanmasını ve anılmasını arzu ediyoruz. Aileleri için bunun çok zor bir olay olduğunu biliyoruz. Yaşadıkları duyguları biliyoruz. Bu duyguları paylaşmak istedik. Durmuş Öcal kardeşimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Vatanımız için çırpınan bu insanları ve onları yetiştiren ailelerimizle her zaman her an birlikte olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.