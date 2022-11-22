Başkan Kabalak'tan maça davet

Lig Beyaz Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselişini sürdürüyor. Ligin 15. Haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Afyonspor'u ağırlayacak olan yeşil-pembeli ekip, bu maçı kapalı gişe oynamak istiyor. ‘Gün birlik olma günü' sloganıyla kampanya başlatan Isparta 32 Sporlu yöneticiler, Afyonspor maçının dönüm noktası olacağını söyledi.

Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak tüm taraftarları takımını desteklemeye davet ederek, “Afyonspor maçı bizim için son derece önemli. Bu karşılaşmada taraftarlarımızın desteğini çok fazla hissetmek istiyoruz. Isparta 32 Spor'a gönül vermiş tüm Isparta halkını maça bekliyoruz. 10 bin taraftar hedefiyle başlattığımız kampanyamıza her kesimin destek vermesini istiyoruz.” dedi.