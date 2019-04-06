Başkan Veli Gök: "Biz bir aileyiz, Eğirdir'i hep birlikte kucaklayacağız"

Isparta Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, ‘Ailem' diye tabir ettiği belediye personeliyle genel bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, birim amirleri, şube müdürleri ile belediye memurları, işçileri ve Gölbelde Şirketi işçileri katıldı. Belediye Başkan Veli Gök konuşmasında, "Eğirdir halkını hep birlikte kucaklayacağız. Daha güzel bir Eğirdir, daha güzel bir Türkiye için çalışıp çabalayacağız. Biz bir aileyiz ve aileye yakışır bir tavırla, halkımıza efendilik değil, hizmetkar olacağız" dedi.

Konuşmasına başlamadan önce Belediye Meclis Üyelerini ve İl Genel Meclis üyelerini tanıtan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, seçim propagandalarında ortaya koyduğu hedefleri ve projelerini personelle paylaştı. Seçim bitti şimdi çalışma zamanı diyen Belediye Başkan Veli Gök, "Hedeflerimizi ve projelerimizi izlediniz. Teknik yönden çalışmalar devam ediyor, bu hedefler doğrultusunda, hep birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız" mesajını verdi.

Başkan Veli Gök konuşmasında ayrıca, "Eğirdir halkını hep birlikte kucaklayacağız. Daha güzel bir Eğirdir, daha güzel bir Türkiye için çalışıp çabalayacağız. Biz bir aileyiz ve aileye yakışır bir tavırla, halkımıza efendilik değil, hizmetkar olacağız. Süreç hepimize hayırlı uğurlu olsun. Allah hepimize güç kuvvet versin, yardımcısı olsun" dedi.