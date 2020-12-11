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Başpınar Tabiat Parkı tam bir oksijen deposu

Isparta’nın Aksu ilçesinde bulunan Başpınar Tabiat Parkı ve Sorgun Göleti, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Isparta'nın Aksu ilçesinde bulunan Başpınar Tabiat Parkı ve Sorgun Göleti, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.


Başpınar Tabiat Parkı mesire alanı iken 11.07.2011 tarihinde tabiat parkı olarak ilan edildi. 3 bin 950 dekarlık alana sahip olan tabiat parkının tamamı devlet ortamı statüsünde. Yaşlı karaçam ve ardıç ormanları üstün manzara seyri imkanıyla, tertemiz havası, tabii güzellikleri, her biri oksijen deposu durumunda olan vadileri görülmeye değer yerlerini oluşturuyor. Tabiat parkı içerisinde 8 adet bungalov evde konaklamak mümkün. Tabiat parkına yürüyüş mesafesinde bulunan Sorgun göleti de güzel bir manzara sunuyor.

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