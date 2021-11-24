Isparta'da yaygın olarak yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin; yetiştiriciliği, katma değerinin artırılması ve sürdürülebilirliği gibi başlıkların değerlendirildiği, alanında uzman bilim insanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla "Batı Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Paneli" düzenlendi.

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele Vali Yardımcısı Ayşe Karaca, Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, tıbbı aromatik bitkiler alanında uzman akademisyenler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Panelin açılış konuşmasında tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda zengin olan Isparta'da kadın kooperatiflerinin de son dönemde aktif olarak bu konuda çalışmalar yaptığını belirten Vali Yardımcısı Karaca, 2022 yılında yeni projeler ile çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Karaca, “Tıbbi aromatik bitkiler konusunda özellikle kadın kooperatiflerimizin çalışmalara aktif olarak katıldığını görüyoruz. Lavanta konusunda, Lavanta Kokulu Köy Kadın Kooperatifi, ekinezya konusunda da Gülümse Kadın Kooperatifimizin son dönemde yaptığı çalışmalar var. Ekinezya dikiminin yapıldığı diğer bir alan ise Eğirdir Sorkuncak köyü oldu. Burada ekinezya dikiminin yüzde yirmi beşi çiftçi, yüzde yetmiş beşi devlet destekli olarak yapıldı. Yani devletin bu noktada tıbbi aromatik bitkilere gerçekten yoğun bir desteği söz konusu. Yine diğer bir çalışma bakanlık tarafından finanse edilen ‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Çiçekler Çiçek Yetiştiriyor' projesi. Proje kapsamında 2022 yılı içerisinde lale ve sümbül olmak üzere soğanlı süs süs bitkileri yetiştiriciliği de başlamış olacak” dedi.

BAKA Genel Sekreteri Güler de; Bölgemizin endemik bitkiler açısından çok zengin olduğunu belirterek, BAKA olarak bu konudaki en önemli çalışmalardan birinin ise Isparta'ya kazandırılan Gül ve Tıbbi Bitkiler ve Ürünlerini Araştırma Laboratuvarı olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Isparta'da yaklaşık 150 çeşit tıbbi ve aromatik bitki yetiştiğinin altını çizen Belediye Başkan Yardımcısı Gözgün ise; Topyekûn bir çalışmayla Isparta'nın tıbbi aromatik bitkilerin üst merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Paneli kozmetik üreticileri adına yakından takip ettiklerini belirten, Türkiye Kozmetik Üretici ve Araştırmacılar Derneği Başkanı Levent Karman “Halihazırda dünya kozmetik pazarında satılan ürünlerin yüzde altmışı neredeyse doğal ve organik içerikli ürünler. Bu anlamda çok büyük bir pazar payı var ve Türkiye bu anlamda çok zengin bir bitki örtüsüne sahip. Isparta özellikle gül ile markalaşmış dünyanın gül ihtiyacını sağlayan bir kentimiz. Isparta'nın gül harici tıbbi bitkileri de yetiştiriyor olması ekonomisinin güçlü olduğunu gösteriyor. Çalıştay ,farkındalık yaratması açısından çok önemli. Bu çalıştayda konuşan kişiler de uluslararası alanda saygınlığı ve etkinliği ispatlanmış kişiler. Katılımcıların networkü ile dünyada da ses getirecek bir çalışma olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsnü Can Başer de Isparta'nın ülkemizin parfüm merkezi olma yolunda ilerlerken düzenlenen bu tür çalıştayların çok önemli olduğunu kaydetti.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik A.B.D. Başkanı Prof. Dr. İffet İrem Tatlı Çankaya ise ilaç sanayi açısından da Isparta bölgesinin önemli olduğunu belirterek, yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin ham madde yerine işlenerek ihraç edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından “Batı Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Paneli" oturum kısmına geçildi. Oturumlarda tıbbi ve aromatik bitkilerin; yetiştiriciliği, katma değerinin artırılması ve sürdürülebilirliği gibi konular enine boyuna değerlendirildi.