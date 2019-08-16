Batı Akdenizin Temmuz ayı ihracat rekoru Isparta'nın

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Isparta'dan yapılan ihracatta Temmuz ayında yüzde 14 oranında artış yaşandığını söyledi. Geçen yılın aynı döneminde 30 milyon 480 bin dolar ihracat gerçekleştiren Isparta'nın, 2019 yılında bu rakamı 34 milyon 786 bin dolara yükselttiğini ifade eden Bahar, 7 aylık ihracatının ise geçen yıl 170 milyon 167 bin dolar iken, bu yılın aynı döneminde 179 milyon 997 bin dolar olduğunu belirtti. Bahar, en fazla ihracatın gerçekleştiği ülkeler ise Çin, Almanya ve Özbekistan olduğu bilgisini paylaştı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Isparta'dan gerçekleşen ihracatta yaşanan artışın ihracat ailesi adına mutluluk verici olduğunu kaydetti. Bahar, “Isparta'dan 7 aylık dönemde yüzün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleşti. En fazla ihracat yüzde 14,5 oranında artışla ve 28 milyon 872 bin dolarla Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşandı. Çin'i yüzde 24,82 oranında artış ve 21 milyon 597 bin dolar ile Almanya, yüzde 207 oranında artış ve 17 milyon dolar ihracatla Özbekistan takip etti” dedi.

“İhracatta rekor seviyede artış”

Yılın 7 aylık döneminde Isparta'dan en fazla ihracatın maden sektörünün gerçekleştirdiğini söyleyen Bahar, “Maden sektörümüz ağırlıklı olarak mermer ihraç etti. Sektörün 7 aylık dönemde ihracatı 40 milyon 497 bin dolara yükseldi. İkinci sırada yer alan yaş meyve sebze sektörümüz ise yüzde 23 oranında artışla 29 milyon 560 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, üçüncü sırada yer alan kimya sektörümüz ise 20 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi” dedi. Bahar, Isparta'nın temmuz ayında gerçekleştirdiği ihracatta rekor seviyede artış olduğunu kaydetti.

Temmuz ayında yüzde 14 oranında artış yaşandığını hatırlatan Başkan Bahar şu ifadeleri kullandı: “Temmuz ayında yaşanan ihracat artışı bölgemiz adına memnuniyet verici. Isparta, Türkiye'nin ihracatı en fazla artan iller arasında yer aldı. Bu başarıdan dolayı ihracat ailesinin Ispartalı fertlerini kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Temmuz ayında en fazla ihracatı yüzde 90 artış ve 6 milyon 900 bin dolar ile yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. İkinci sırada 6 milyon 436 bin dolar ile madencilik sektörü yer aldı. Üçüncü sırada ise 6 milyon 42 bin dolarla kimya sektörü yer aldı. Isparta'dan temmuz ayında en fazla ihracat yüzde 43 oranında artış ve 6 milyon 441 bin dolarla Çin'e gerçekleşirken, ikinci sırada yüzde 150 artış ve 4 milyon 722 bin dolarla Almanya, üçüncü sırada da 4 milyon 615 bin dolarla Fransa yer aldı”

Isparta'dan Çin'e gerçekleşen ihracatın artmasında, BAİB'in Çin'e kiraz ihracatının önünü açan çalışmalarının önemli rol oynadığına dikkat çeken BAİB Başkanı Hakkı Bahar şöyle devam etti: " Geçen yıl Çin'e kiraz ihraç edebilmek için ürünün soğuk hava depolarında günlerde beklemesi gerekiyordu. Bu durum ürün kalitesini olumsuz etkiliyor ve ihracatın önünde büyük bir engel teşkil ediyordu. Avustralya'dan fumigasyon uygulaması ile Çin'e kiraz ihraç edildiğini devletimizin ilgili birimlerine aktaran BAİB, aynı uygulamanın Türk ihracatçılar içinde geçerli olmasını talep etti. Devletimiz ile Çin devleti arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda bu talep üzerinde anlaşıldı. Böylece Çin'e kiraz ihraç edebilmek için ürünün günlerce soğuk hava deposunda beklemesi yerine fumigasyon uygulaması başladı. BAİB'in girişimleriyle atılan bu adım sonucu Çin'e kiraz ihracatı başladı. Kiraz sezonunun sonlarına yaklaşılan bu dönemde ülkemizden Çin'e 3.3 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirilirken, Batı Akdeniz'den gerçekleşen kiraz ihracatı ise 1 milyon 897 bin 950 dolar oldu. Bu verilere göre Batı Akdenizli ihracatçıların Çin'e gerçekleşen ihracatın yarıdan fazlasını gerçekleştirdiği görüldü”