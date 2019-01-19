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Bebek patiğinden uyuşturucu çıktı

ISPARTA (İHA) – Isparta polisinin bir eve düzenlediği operasyonda bebek patiği içerisinde gizlenmiş eroin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, temini ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Narkotik polisinin Isparta Karaağaç Mahallesi'nde bir ikamete düzenlediği operasyonda, bebek patiği içerisinde gizlenmiş 12.75 gram eroin maddesi, 7 adet suboxone tablet ve 1 adet hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonda G.K., M.Ç. ve A.T. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki şüphelilerin gerekli ifade ve işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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