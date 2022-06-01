Bedre Plajı yaz sezonu için hazırlanıyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan ve Eğirdir Kaymakamlığı tarafından 2016 yılında hizmete açılan Bedre Koyu Turistik Tesislerinde, 2022 yılı yaz sezonunda kapılarını misafirlerine açmak için hazırlıklar aralıksız devam ediyor.

Bünyesinde Mangal Üniteleri, Mescit ve Çocuk Oyun Parkı bulunan Tesis, 160 bin metrekarelik yüz ölçümü ve 1500 metrelik sahil şeridiyle dev bir alana kurulu. Geçtiğimiz kış aylarında yoğun geçen rüzgarlar ile su seviyesinin azalmasıyla büyüyen sahil şeridindeki kumların tüm araziye yayılmasından dolayı oluşan iş yoğunluğuna değinen Kaymakam Adem Çelik, oldukça büyük olan sahil şeridinde ve yeşil alanlarda tüm ziyaretçileri, imkanlar dahilinde en iyi şekilde konuk etmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.