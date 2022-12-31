İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bekçiler kaçan hırsızlık şüphelisini minibüsün altında yakaladı

Isparta’da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin saklandıkları minibüsün altında yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin saklandıkları minibüsün altında yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Keçeci Mahallesi'nde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, bekçi ve devriye ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Kovalamaca sonucu E.K ve park halindeki aracın altına saklanarak gizlenmeye çalışan B.Y isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bekçi ve devriye ekiplerinin kovalamaca ve yakalama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.