Belediye Başkanı Başdeğirmen'den çiftçilere uyarı: “Tedbir almazsak ciddi su sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz”

Tedbir almazsak, geleceği düşünerek hareket etmezsek ciddi su sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk'u ziyaret etti, oda tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Ziyarete Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi ve Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan da eşlik etti.

Muhtarlarla yaptıkları toplantıya katıldıkları için belediye başkanlarına teşekkür eden Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Bu tür istişare toplantıları bizler için çok faydalı oluyor” dedi.

“Isparta'nın yüzde 85'i sulanabilir arazi”

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın yüzde 85'inin sulanabilir arazi olduğunu belirterek, günümüzün ortak sorununun su olduğunu söyledi. Isparta'nın yıllık içme suyu tüketiminin 23 milyon metreküp olduğunu dile getiren Başdeğirmen, bu miktarın 13 milyon metreküpünün Eğirdir'den, diğerlerinin de baraj ve kaynak sularından sağlandığını belirtti.

“Son yağışlar göldeki su debisini yükseltmedi”

Son bir yıl içerisinde ciddi bir kuraklık yaşandığına dikkat çeken Başdeğirmen, geçen 15 güne kadar güzel yağmur yağdığını ancak alınan yağış miktarının Eğirdir'deki su debisini yükseltmediğini aktardı. Vahşi sulama konusuna değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Vahşi sulama yapmak demek. Normal sulamanın 5 kat fazlası su tüketmek demek. Bunun ekstra bir fayda getirmeyeceği de belli. Onun için sizlerle işbirliği içerisinde kullanılan suyu en verimli ve asgari bir şekilde kullanabilmek. Bir bahçeyi haftada her gün sularsak, bir yıl sonra o bahçeyi bir kez dahi sulayamayacak hale geliriz. Bizlerin en büyük dikkat etmesi gereken konu su. Belediye olarak DSİ ile birlikte içme suyu konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin belli yerlerinde su sorunundan dolayı belli günlerde ve saatlerde su verilmeye başlandı” diye konuştu.

“Tedbir almazsak ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz”

Suyun hem köyde hem de şehirde yaşayan her insana bir ihtiyaç olduğuna değinen Başdeğirmen, “Barajlarımızdaki suyun doluluk oranlarını muhafaza etmeye çalışıyoruz. Muhafaza edemezsek ve önümüzdeki birkaç ay yağış olmadığını düşünün susuz ne yapabiliriz. Kaynak sularını değerlendirme, yeni alternatifler üretme noktasında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ancak her şeyden önce en güzel yatırım suyu az kullanmak. Her yıl yaz mevsiminde bir yağış olmaz. Tedbir almazsak, geleceği düşünerek hareket edemezsek önümüzdeki yıl ciddi su sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz. Sulama yarışına girmeyeceğiz, makul ve mantıklı bir şekilde sulamalarımızı yapacağız. İçme suyumuzu da boşa kullanmayacağız. Yoksa önümüzdeki yıllarda bu konuyu çok daha farklı şekillerde konuşmak zorunda kalacağız. O yüzden tedbirlerimizi bugünden almamız gerekiyor” dedi.