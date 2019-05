Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ITSO'dan 'onursal başkanlık' unvanı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ITSO) 20 yıldan bu yana meslek komite üyeliğinden başlayarak 2 dönem başkan yardımcılığı, iki dönem de yönetim kurulu başkanlığı yapan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e yaptığı hizmetler dolayısıyla ITSO Meclisi Kararı ile Onursal Başkanlık Belgesi verildi. Meclis toplantısında gerçekleştirilen belge töreninde duygulu anlar yaşandı.

ITSO Mayıs ayı olağan meclis toplantısı geçtiğimiz gün Meclis Başkanı Osman Şahlan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar ile meclis üyeleri ve komite başkanları ve üyelerinin de davet edildiği meclis toplantısının bu ayki onur konuğu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen oldu. 20 yıldan bu yana ITSO'da iki dönem komite üyeliği, iki dönem yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve iki dönem de yönetim kurulu başkanlığı yapan yerel seçimlerde de Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen'e bir sürpriz hazırlandı. Meclis olağan gündeminin ardından Başdeğirmen toplantıya katılmadan önce 25 Nisan tarihli Yönetim Kurulu'nda alınan ve meclise sevk edilen ‘Şükrü Başdeğirmen'e ITSO'nun Onursal Başkanlığı Unvanı' verilmesiyle ilgili karar meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Meclise katılan tüm üyelerin oyları ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e ITSO'nun Onursal Başkanlığı unvanı verildi. Böylece, Isparta'da ITSO tarihinin İş Adamı Şevket Demirel'den sonra ikinci Onursal Başkanı Şükrü Başdeğirmen oldu.

Tutar: “Birlik beraberlik içinde Isparta'ya hizmet edeceğiz”

ITSO Başkanı Tutar, yaptığı hizmetler dolayısıyla Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek, kendisinden aldığı bayrağı meclis üyeleri ve komite üyelerinin de desteği ile en üst seviyeye taşıyacağını söyledi. Başkan Tutar konuşmasında, “Bugün burada Başkan olarak sizlerle ilk meclisi yapmanın onurunu yaşıyorum. 1867 yılından bu yana odamızda çok değerli başkanlarımız oldu. Ben bu onuru 2 dönem Şükrü Başkanımın başkan yardımcısı olarak yaşadım. Şükrü Başkanımızın Belediye Başkanı olması ve yönetim kurulu üyelerimizin teveccühü ile odamızın 21. Başkanı olmanın gururunu, onurunu yaşıyorum. Görev sürem boyunca Başkanımızdan aldığımız bayrağı siz değerli meclis üyelerimizin desteği ile en üst seviyelere taşıyacağımı belirtmek isterim. Sayın Başkanımızı bugün buraya onur konuğu olarak davet ettik, kendisinin ilimize ve odamıza yaptığı hizmetleri hepimiz biliyoruz ve şahit olduk. Eski başkanlarımızın odamıza ve üyelerimize hepsinin ayrı ayrı hizmetleri oldu, bu hizmetleri Sayın Başkanımız ekonomik ve sosyal anlamda birçok projeleri ve Ispartamız ekonomisini yöneten kurum ve kuruluşlarına yıllarca hizmet edecek üyelerine kaliteli hizmetler sunacak Ekonomi Kampüsü binası ve bir meslek lisesi ve eğitim kurumları ile taçlandırdı. Üyelerim adına kendisine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada bizde Sayın Belediye Başkanımıza odamıza yaptığı hizmetler dolayısıyla meclis kararımız ile Onursal Başkanlık Unvanı vermek istedik. Toplantıya katılan tüm meclis üyelerimizin de onayı ile hazırladığımız Onursal Başkanlık Belgesi'ni de kendisine takdim edeceğiz. İnanıyorum ki burada olduğunu gibi birlik beraberlik içinde Isparta Belediyemiz ve Ticaret Odamız ilimize daha çok hizmet edeceğiz ve kısa sürede ilimizi layık olduğu kulvara taşıyacağız. Ben sizler adına Belediye Başkanımıza ticaretimizi, sanayimizi bir adım ileriye taşıyacak tüm projelerine destek vereceğimize söz veriyorum. Aynı zamanda odamız meclisi ve komitelerinden de çeşitli siyasi partilerden belediye meclisine seçilen ekip arkadaşlarımız da bulunuyor. Odamız açısından bize bu gururu yaşatan başta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve meclis üyeliğine seçilen arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyor, Isparta'ya hizmet yolunda yüklendikleri bu ulvi görevde başarılar diliyorum. Başkanımız da sizlere bir şeyler söylemek isteyecektir, sözü kendisine veriyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Başkan Başdeğirmen gözyaşlarını tutamadı

Kendisiyle ilgili alınan karardan daha önceden bilgisi olmayan ve ITSO'nun meclis salonuna girerken büyük bir coşku ve alkışlarla karşılanan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, duygulu anlar yaşadı. ITSO Başkanı Tutar'ın konuşmasının ardından verilen Onursal Başkanlık Belgesi ve teşekkür plaketini alan Başdeğirmen, gözyaşlarını tutamadı. Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Burada bu anı yaşamak çok önemli. Hayatımda yaşadığım önemli anlardan biri. Bu kadar seçkin arkadaşlarımın içinde böyle güzel karşılanmak ve görevi bıraktıktan sonra onure edilmek beni çok mutlu etti. Her yeni yola çıkışımda Allah'ım beni mahcup etme, her şeyin hayırlısını ver hayırlı değilse verme diye dua ettim. Ticaret ve Sanayi Odası'nda üyelerimizin desteği ile iki dönem başkanlığa seçildim, üyelerimize Isparta'ya yıllarca hizmet ettik, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Tek başıma değildim, sizler ve sizden önceki meclis üyelerimiz, komite üyelerimiz hep yanımızda oldu. Aldığımız her görevi layıkıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Buradaki görevimiz devam ederken, yeni bir yola girdim ve burada da beni yalnız bırakmadınız, Belediye Başkanı olarak sizlerin de desteği ile ilimize daha çok hizmet edeceğim. Isparta hizmetlerin en iyisini hak ediyor. Ben inanıyorum ki Ticaret ve Sanayi Odamız ile birçok projede birlikte yer alacağız. Yeni başkanımız Mustafa Tutar bey işinde başarılı ekibi de çok iyi, Osman Başkanım da tecrübeli ve bilgili Ticaret ve Sanayi Odamız bundan sonra da şehrimizin vizyonunu geliştirecek birçok proje üretecektir. Bugün bir toplantıya katılma hissi ile geldiğim buradan çok duygulu ve mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Duygu dolu zaman geçirdim geldiğim andan itibaren beklemediğim sürprizlerle karşılaştım. Gösterdiğiniz sevgi ve Onursal Başkanlığa layık görmeniz dolayısıyla sizlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından Isparta Belediyesi ile ITSO işbirliğinde Rekabetçi Sektörler Programı, Isparta Tasarım İnovasyon Uygulama ve Kalibrasyon Uygulama Merkezi İşbirliği Protokolü imzalandı.