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Belediye davasında bilirkişi raporları yeniden incelenecek

Isparta Belediyesine yönelik 2011 yılında yapılan operasyon sonrası açılan ve 82 sanığın yargılandığı davanın Yargıtay’ın bozma kararından sonra dördüncü duruşması 1.

Isparta Belediyesine yönelik 2011 yılında yapılan operasyon sonrası açılan ve 82 sanığın yargılandığı davanın Yargıtay'ın bozma kararından sonra dördüncü duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Mahkeme Heyeti tarafından, daha önce verilen beraat kararları oybirliğiyle kabul edilirken, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına ve bilirkişi raporlarının yeniden incelenmesine hükmedilerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.


Isparta Belediyesine 2011 yılında yapılan operasyonun ardından Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararların bozulmasına hükmetti. Yargıtay, operasyona ilişkin dinlemelerin usulsüz yapılması ve bilirkişi raporlarının çelişkili olması nedeniyle davanın yeniden görülmesine karar verdi. Yüksek Mahkeme, şüpheliler hakkında verilen beraat kararlarını onaylarken ceza kararlarının bozulmasına ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.


Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeniden açılan dosyanın dördüncü duruşmasına sanıklardan eski Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve bazı sanıklar katılmadı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam eden davada ilk olarak yoklama alındı.


Duruşmada Mahkeme Heyeti tarafından, daha önce verilen beraat kararları ile Yargıtay'ın bozma ilamının uygulanmasına oy birliğiyle karar verilirken, bilirkişi raporlarının yeniden incelenmesine hükmedildi. Eksikliklerin giderilmesi istenen dosyayla ilgili olarak, duruşma 2 Temmuz saat 10.10'a ertelendi.



Olayın geçmişi


Isparta Belediyesine 23 Eylül 2011 tarihinde yapılan operasyonda, aralarında eski MHP İl Başkanı İsa Yalçın ile birlikte eski Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın da bulunduğu 82 şüpheli ‘örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak ve resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlamalarla yargılanmıştı. Yaklaşık 3 yıl süren duruşmalar sonrasında 15 Mayıs 2014'te Belediye Başkanı Günaydın'ın toplamda 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı dava dosyası şüpheliler tarafından itiraz hakkı kapsamında Yargıtay'a taşınmıştı. Yargıtay 5.Ceza Dairesi tarafından bozulan karar ile yeniden yargılama başlamıştı.

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