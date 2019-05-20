Belediyeden otogar servisleri için yeni park yeri

Servislerin rahatlamasından dolayı seyahat firması sahipleri ve servisçiler böyle bir imkanı kendilerine sağlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler.

Kentte daha önce IYAŞ AVM yan bölümünden otoparka giren çift şeritli yol teke düşürüldüğü için seyahat firması acentalarına ait servis araçları trafik sıkıntıları yaşıyordu.

Isparta Belediyesi tekrar yolda eski çift şeritli sisteme geçerken, hemen yan bölümünde yer alan ve atıl olarak bekleyen alanda seyahat firmalarının servis araçları için bekleme yeri olarak düzenlendi. Bu düzenlemeden oldukça memnun olan seyahat firmaları ve servis şoförleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından geçen hafta gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında tamamlanan yol ve servis araçları bekleme bölümünde incelemelerde bulundu. Yine otogar ön bölümünde bulunan alanda da esnaf ve taksici esnafı ile bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, istek ve talepleri dinledi.

Bu arada servis şoförleri de kendileri için ayrılan araç bekleme bölümünden dolayı teşekkür ettiler. Servisçiler, “IYAŞ'a giden bu bölgedeki yol daha önce çift şeritten teke düşmüştü, yine çift şeride dönüştürüldü. Bizimde servis araçları ile ilgili büyük sorunlarımız vardı. Servis şoförleri gerek giriş yerinde gerekse park alanında sorunlar yaşıyordu. Bu konuyu Başkanımıza ilettik, kendisi de hemen talimat vererek bu alanı servis araçlarının bekleme, yolcu alma ve bırakma yeri olarak bir günde tanzim ettirdi. Bizde servis şoförleri olarak rahat bir nefes almış olduk. Rahata kavuştuk. Başkanımıza teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundu.