Belediyeye proje ziyareti

Toplumdaki farklı kültür arasındaki karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesi amacıyla; Okul Destek Projesi ve Sosyal Uyum Projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Isparta İl Müdür Yardımcısı Melahat Çakır ve Bağlar Ortaokulunda okuyan öğrenciler Isparta Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Veli Kayacan'ı ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Isparta İl Müdür Yardımcısı Melahat Çakır proje hakkında, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Veli Kayacan'a bilgiler verdi. Başkan Yardımcısı Kayacan da, projeye belediye olarak gerekli desteklerin verileceğini aktardı.

Öğrenciler ve idareciler ziyarette Başkan Yardımcısı İrfan Veli Kayacan'a çiçek takdiminde bulunurken, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.