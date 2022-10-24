Benzinle tutuşturulmak istenen soba evi yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi

Isparta'da 2 katlı evde iddiaya göre soba benzinle yakılmaya çalışıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Isparta merkeze bağlı Doğancı Mahallesi 2462. Sokak'ta 2 katlı bir evde akşam saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, soba benzinle yakılması çalışıldığı sırada ev bir anda alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışması sonucu yangın yan tarafta bulunan eve sıçramadan söndürüldü. Yangın esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Elif Mercan (45), Melike Nur Mercan ve Veli Mercan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.