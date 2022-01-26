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Beyaza bürünen Isparta havadan görüntülendi

ISPARTA (İHA) – Isparta’da kar yağışı şehri beyaza bürürken şehrin eşsiz manzarası drone ile havadan görüntülendi.

ISPARTA (İHA) – Isparta'da kar yağışı şehri beyaza bürürken şehrin eşsiz manzarası drone ile havadan görüntülendi.


Isparta'da yoğun kar yağışı soğuk havayı da beraberinde getirirken hayat durma noktasına geldi ve şehir beyaza büründü. Manzarasıyla kartpostallık bir manzara oluşturan şehir drone ile havadan görüntülenirken, karla örtülü eşsiz şehir manzarası görenleri kendine hayran bıraktı. Kar yağışı sebebiyle 80 iş makinesi ve 300 personel ile karla mücadele edilirken, başta ana arterler, otobüs güzergahları ve hastane önleri olmak üzere mahallelerde yoğun çalışma yapıldığı bildirildi. Vatandaşlar soğuğa rağmen kar yağışından memnun olduklarını belirtti.

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