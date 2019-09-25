Bilal Erdoğan'a özel işlemeli sandık ve lavanta tablosu

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Isparta'da Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri'ni gezdikten sonra Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin sonunda Başdeğirmen, Bilal Erdoğan'a özel işlemeli sandık ile lavanta tablosu hediye etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bir randevu dolayısıyla Isparta'ya geldiğin söyleyerek, "Denizli'ye geçerken Sayın Başkanımızın ısrarını kırmadık, ziyaret ettik. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen de Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı Isparta'da görmekten son derece mutlu olduklarını ifade ederekm "Çok teşekkür ediyoruz, bizleri kırmadınız. Isparta'mıza şeref verdiniz. İnşallah çok yakın müsait bir zamanda tekrar bekliyoruz." Şeklinde konuştu.