Binali Yıldırım: "Terör örgütünü tekrar başımızın belası yapmak isteyenlere dünyayı zindan edeceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Isparta'da düzenlenen millet buluşmasında, "Bu bayrak, bu Kur'an aşkına bu alçaklara bu ülkeyi dar yapacağız. Bu terör örgütünü tekrar başımızın belası yapmak isteyenlere dünyayı zindan edeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda millet buluşması gerçekleştirdi. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek başlayan Binali Yıldırım, "Merhum Süleyman Demirel'in memleketi. Süleyman Demirel benim gibi mühendisti. Ülkemize uzun yıllar hizmeti oldu darbelerle yüzleşti işte bu darbe alışkanlığı, bu dayatma ve vesayet alışkanlığı Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları iktidara geldi yine devam etti” dedi.

Konuşma yaptığı esnada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Yıldırım, Ispartalı vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşturdu. Telefonla Isparta halkına seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Durmak yok yola devam diyoruz. Evlatlarımız için, memurlarımız, emeklilerimiz için durmak yok yola devam. Kandil'deki teröristlere 14 Mayıs'ta gereken cevabı vermeye hazır mıyız? İnanıyorum ki o teröristlerle el ele omuz omuza giden bay bay Kemal'i sandıklara gömeceğinize inanıyorum. Ben de şu an da Mersin'e geçiyorum Rabbim yar ve yardımcınız olsun” dedi.

"Terör örgütünü tekrar başımızın belası yapmak isteyenlere dünyayı zindan edeceğiz”

FETÖ, PKK, PYD ve YPG'nin hep bir ağızdan Millet İttifakı'nın adayını desteklediklerini belirten Binali Yıldırım, “Babalarının hayrına mı diyorlar bunu oyun belli Isparta. Hedef Türkiye'dir. Türkiye'nin bağımsız vatanıyla, milletiyle bağımsız bütünlüğüdür. Onun için 20 yıldır hep hizmet yaptık gecemizi gündüzümüze kattık bir yandan vatandaşlarımızın, milletimizin gönlünü hoş etmek, güzel hizmetlerle buluşturmak diğer yandan da teröre darbelere karşı sizin hakkınız koruyup bu günlere gelen dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları var” dedi.

"Yapılacak seçimleri Türkiye'den çok Avrupa, Amerika, FETÖ, PKK konuşuyor" diyerek vatandaşın verdiği Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim'i alan Binali Yıldırım, "Bu bayrak, bu Kur'an aşkına, bu alçaklara bu ülkeyi dar yapacağız. Bu terör örgütünü tekrar başımızın belası yapmak isteyenlere dünyayı zindan edeceğiz” diye konuştu.

“Dereyi görmeden paçayı sıvadılar erken soyundular bunlar üşütecek”

Altılı masanın gün geçtikçe sayısının arttığını vurgulayan Yıldırım, “Fakat gün geçtikçe aşağıdan yukarıya çıkanlar var. 7 olur, 7'de de durmaz bu 12'ye kadar gider yetmedi iki tane de belediye başkanını koltuğuna verdiler. Dediler ki sen tek başına bu işi başaramazsın İstanbul, Ankara belediye başkanları koltuğuna girsinler beraber gitsinler. Türkiye demokrasi ve hukuk tarihinde hiç görmediği işleri görüyor. Bunlar cumhurbaşkanının atayacağı memurları şimdiden seçime sokuyorlar. Hangi anayasa ve hukuk siteminde bu var milleti aldatmayın. Biz bu sistemi değiştirirken bir tane değil de birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısı olsun dediğimizde kıyameti kopardılar. Bunlar ne yapıyor? Daha ortada fol yok yumurta yok, dereyi görmeden paçayı sıvadılar erken soyundular bunlar üşütecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı bir değil, iki, üç değil bir de sıradakiler var. Sıradakiler bekliyor kutudalar, 15 Mayıs'ı bekliyorlar onlarda dağdakiler, onlarda FETÖ'cüler” şeklinde konuştu.

“Sorunları torunlara bırakmadık”

20 yıl boyunca dağ gibi sorunları hizmetlere dönüştürdüğünü dile getiren Yıldırım, "Sorunları torunlara bırakmadık. Sağdan soldan 15 Temmuz'dan, 17-25 Aralık'tan, elektronik muhtırayla, gezi olaylarıyla bizi sıkıştırmaya çalışan darbeci, FETÖ'cü zihniyete, vesayet odaklarına karşıda aslanlar gibi mücadele ettik. Bugün Tayyip Erdoğan gitmelidir diye başlık atan İngiliz gazeteleri şunu iyi bilsin Tayyip Erdoğan'ın gideceğine veya gitmeyeceğine karar verecek olan millettir Isparta ne derse o olur. Gidecek olan ve bir daha dönmeyecek olanı biz biliyoruz. FETÖ'cülerdir, PKK'cılardır, bölücülerdir. Onların desteklediği adaylar gidecek. Millet kararlı bir şekilde Türkiye yüzyılında yoluna devam edecek bu meydan bunu söylüyor” diye belirtti.