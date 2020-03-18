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Binanın bacasında çıkan yangın korkuttu

Isparta’nın Sav beldesinde iki katlı bir binanın bacasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Isparta'nın Sav beldesinde iki katlı bir binanın bacasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangının söndürülme çalışmalarında vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardım etti.


Isparta'nın Sav beldesi Fatih Mahallesi'nde saat 19.15 sıralarında 2 katlı bir binanın bacasında yangın çıktı. Bacadan dumanlar yükselmesinin ardından vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede Sav Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Yangının büyümesinin ardından Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Vatandaşlar da yangının bir an önce söndürülmesi için itfaiye ekiplerine yardım etti. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından baca yangın söndürüldü. Yangın sonrası binanın çatı kısmında da hasar oluştu.

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