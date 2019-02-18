Binbir Gece Masalları Ispartalılar ile buluştu

Isparta Belediyesi Kültür Sinema Salonu'nda Binbir Gece Masalları tiyatro oyunu ücretsiz olarak gösterildi. Eray Yasin Işık'ın yazdığı, Çiğdem Tunç'un yönettiği oyun bin yıldır anonim olarak dillendirilen en tanınmış masalları yetişkinler için anlattı. “Simbad”, “Alaaddin ve lambası”, “Balıkçı ve İfrit”, “Ali Baba ve Kırk Haramiler” bunlardan bazıları.

Başrollerini Çiğdem Tunç, Ergün Demir, Sema Aras, Deniz Salman ve Alper Çorumluoğlu'nun paylaştığı oyunda, Abidin Yerebakan, Savaş Özkartal, Gökmen Göçbeyli, Tunahan Çilingir, Balca Aydoğdu, Ezgi Küçük, Soykan Kişioğlu, Derya Yıldız ve Gülben Beşer yer aldı.

Oyunda Çiğdem Tunç, “Şehrazad” karakterini canlandırırken, Ispartalılar tiyatro oyununu büyük bir ilgi ile izledi. Tiyatroseverler Isparta Belediyesinin kültür ve sosyal faaliyetler arasında kendileri ile ücretsiz olarak buluşturulan Binbir Gece Masalları ve diğer oyunlar için Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a teşekkür etti.