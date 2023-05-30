Binbirevler Kapalı Pazaryerinde çalışmalar devam ediyor

Isparta Belediyesi'nin Binbirevler Mahallesi'nde inşa ettiği kapalı pazaryerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Alanda fore kazık çalışmalarının ardından zemin betonu için hafriyat alımları gerçekleştirildi. Pazaryerinin üst yapı imalat çalışmaları ise Davraz Kapalı Çarşamba Pazaryerinin inşaat alanında devam ediyor.

Isparta Belediyesi, Binbirevler Mahallesi Salı Pazarının üzerini kapalı hale getirerek, mahalleye kapalı pazaryeri kazandırıyor. Çünür ve Mehmet Tönge Mahallelerinde çelik konstrüksiyondan kapalı pazar yeri inşa ederek vatandaşların ve pazar esnafının hizmetine sunan Isparta Belediyesi, Binbirevler Mahallesi'nde de kapalı pazar yeri inşa ediyor. 3.000 metrekare alanda 2.000 metrekare kapalı alana sahip olacak pazar yerinin yüksekliği 7-9 metre arasında olacak. Çatısı Güneş Enerji Sistemlerine uygun olarak inşa edilecek Binbirevler Kapalı Pazaryerinde sosyal alanlar da bulunacak.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda yapı sağlamlığı için zeminde fore kazık çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmanın ardından hafriyat alımı yapılırken, daha sonra zemin betonu dökülecek. Binbirevler Mahallesi Kapalı Pazaryerinin üst yapı imalatı Davraz Kapalı Çarşamba Pazaryeri inşaatının bulunduğu bölgede yapılıyor. İmalatların tamamlanmasının ardından üst yapı Binbirevler Mahallesi'ne getirilerek, montaj işlemleri gerçekleştirilecek.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, Binbirevler Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nin inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Binbirevler Mahallesi ile Batıkent Mahallesi arasında daha önce salı pazarı olarak kullanılan açık alanda esnaf ve vatandaşların kötü hava şartlarında olumsuzluklar yaşadıklarını belirten Kaya, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda pazar yerinin kapalı hale getirilmesi için proje hazırlandığını söyledi. Kaya, “Proje çalışmamızın ardından ihalesini yaparak, firmamıza yer teslimini gerçekleştirdik. Yüklenici firma çalışmalarına başladı. Şuanda hafriyat aşamasında önümüzdeki hafta temel çalışmalarına geçecekler. Üst yapısıyla ilgili imalat çalışmaları da devam etmektedir. Davraz Kapalı Pazaryerini inşa eden firma ile burayı yapan firma aynı olduğu için imalatları çarşamba pazarının olduğu alanda hazırlanmaktadır. İmalatları bittikten sonra buraya getirilerek montajı yapılacak” dedi.

Geçen sene kış mevsiminde şehrin yoğun kar yağışı aldığını dile getiren Serkan Kaya, o yağışlarda kentte bulunan 3 kapalı pazaryerinden Davraz Kapalı Pazaryerinin yıkıldığını, Halıkent Mahallesi Kapalı Pazaryerinin de ağır hasar aldığını söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in çabası ve yoğun çalışmalarıyla Akkent Mahallesine yapılacak olan kapalı pazaryeriyle birlikte şehirdeki kapalı pazar yeri sayısının bu sene 7 olacağını ifade eden Kaya, “Bir tane kapalı pazaryerinden sayımız 7'ye çıkıyor. Bu çok güzel bir hizmet. Bu Isparta halkımıza vermiş olduğumuz değeri ve katkıyı gösterir. İnşallah çalışmalarımız tüm mahallelerde yoğun bir şekilde devam etmektedir” diye konuştu.