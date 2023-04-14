Binbirevler Kapalı Pazaryeri'nin inşaat çalışmaları başladı

Isparta Belediyesi tarafından Binbirevler Mahallesi'nde çatısı güneş enerji santraline uygun olarak projelendirilen kapalı pazar yerinin inşaat çalışmaları başladı. Çalışmalarda ilk olarak yapının sağlamlığını artırmak amacıyla zeminde fore kazık çalışması gerçekleştiriliyor.

Isparta Belediyesi, Binbirevler Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'nın üzerini kapalı hale getiriyor. Daha önce Çünür ve Mehmet Tönge Mahallelerinde çelik konstrüksiyondan kapalı pazar yeri inşa ederek vatandaşların ve pazar esnafının hizmetine sunulmasının ardından Binbirevler Mahallesi'ne de kapalı pazar yeri kazandırılıyor. Binbirevler Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nin gerçekleştirilen ihalesinin ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Firma, inşaat alanında çalışmalarına başladı.

Çalışmalar çerçevesinde ilk olarak zeminde fore kazık çalışmaları yapılıyor. Bu sayede çelik konstrüksiyondan oluşacak kapalı pazaryerinin yapısının daha sağlam olması hedefleniyor.

Binbirevler Kapalı Pazaryeri'nin çatı örtüsü yeni otogardan, kolonları ise geçen sene yoğun kar yağışında çöken Davraz Kapalı Pazaryeri'nden karşılanacak. 3 bin metrekare alanda 2 bin metrekare kapalı alana sahip olacak pazar yerinin yüksekliği 7-9 metre arasında olacak. Çatısı güneş enerji sistemlerine uygun olarak inşa edilecek Binbirevler Kapalı Pazaryeri'nde sosyal alanlar da bulunacak.

Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazlı Şıkşık, mahallelerinde bulunan Salı Pazarı'nın üstünün kapatılması yönünde bir taleplerinin olduğunu, bu talebi Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yerine getirdiğini söyledi. Şıkşık, “Allah razı olsun, inşaatımız başlamış durumda. Kapalı pazar yeri vatandaşlarımızı kışın kardan, yağmurdan yazın da güneşten koruyacak” dedi.