Binbirevler'de tehlike arz eden taş duvar yenileniyor

Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazlı Şıkşık, yağışlı havalarda zarar gören 400 metre uzunluğundaki duvarın tehlike arz ettiğini belirterek, “Belediye başkanımıza ve ekibine mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Şehir merkezinin eğimli mahallelerinden birisi olan Binbirevler Mahallesi'nde 238 cadde üzerinde bulunan ve uzun yıllar önce yapılan yaklaşık 400 metre uzunluğundaki taş duvar bakımsızlık nedeniyle yağışlı havalarda zarar gördü. Yağışlı havalarda su akıntısı dolayısıyla bazı bölgeleri yıkılan duvar nedeniyle bölgedeki vatandaşlar mağduriyet yaşıyordu. Vatandaşların ve Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazlı Şıkşık'ın durumu bildirmesiyle birlikte Isparta Belediyesi, zarar gören duvarı tamamen yeniliyor. Duvarın eski hali kaldırılırken, yeniden taş duvar olarak yapılıyor. Vatandaşların yağışlı havalarda yaşadığı problem duvarın yenilenmesiyle ortadan kaldırılıyor.

Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazlı Şıkşık, yağmurlu havalarda 238 cadde üzerinde bulunan taş duvarın yağmurun etkisiyle zarar gördüğünü, otobüs güzergahı olması dolayısıyla otobüslerin geçişine engel olduğunu ve tehlike arz ettiğini söyledi. Duvarla ilgili durumu belediyeye bildirdiklerini ifade eden Şıkşık, “Allah razı olsun belediye başkanımız buradaki duvarımızı yeniliyor. Ayrıca mahallemizin diğer yerlerindeki yıkılan duvarlarımızı da yapacaklar. Yapılan işler için çok teşekkür ederim. Mahallemize çok büyük hizmetler geliyor. Bu hizmetlerden dolayı belediye başkanıma ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Kapalı pazaryerimiz yapılıyor, asfaltlarımız yapıldı. Diğer eksikliklerimizin giderilmesi noktasında belediye başkanımız peyderpey yapılacağı konusunda her zaman yanımızda destek olduğunu belirtiyor. Allah razı olsun. Belediye başkanımıza sonsuz saygılarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda mahallelere olan yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Binbirevler Mahallesi Kapalı Pazaryeri inşaatının başladığını ifade eden Kaya, mahallenin eğimli olmasından dolayı yıllar önce taş duvarların yapıldığını, zamanla bakım olmamasından dolayı duvarda deformasyonların oluştuğunu, bu nedenle duvarı yenilediklerini söyledi. Kaya, “Duvarı baştan aşağı söktük ve yeniliyoruz. Mahallemizde bunun gibi birkaç problemli olan duvarlarımız var. Oraları da yapıyoruz. En kısa zamanda bu caddemizin taş duvarını tamamlayacağız” ifadelerinde bulundu.