‘Bireysel ifadeler - 2021' sergisi online açıldı

Merkezi Isparta'da bulunan Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları Sanat Topluluğu ve Hindistan'da Arfort India Sanat Topluluğu yeni bir sergiye imza attı

Geçtiğimiz yıl online yapılan Ada Ülkesi Sanatçıları Sanat Topluluğu sergisinin yenisi 14 ülkeden 24 sanatçının katılımıyla açıldı. ‘Bireysel ifadeler - 2021' adıyla açılan serginin küratörlüğünü Türkiye'den Keziban Ertuğrul Yıldırım ile Hindistan'dan Prabhinder Singh Lall yaptı. Pandemi sebebiyle internet üzerinden online sergi Instagram ve Youtube kanallarından sanat severlerin beğenisine sunuldu.

Sanat kalpleri ısıtıyor

Serginin sanatseverleri beklediğini belirten Türkiye küratörü Keziban Ertuğrul Yıldırım, “Sanatla unutulmaz ve yıkılmaz köprüler kurulur kalplere “ dedi. Sergiye Türkiye'nin dışında Hindistan, Malezya, Danimarka, Mauritius, Mısır, Güney Kore, Gana, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, Polonya, Vietnam ve Tayland'dan katılım oldu.