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Boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yüzmek için Eğirdir Gölü’ne giren ve boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yüzmek için Eğirdir Gölü'ne giren ve boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, dün Nafiz Yürekli bölgesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Eğirdir'e gelen Osman Şekerci (22), bir süre sonra göle girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen Osman Şekerci bağırarak yardım istedi. Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan gence olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale yapıldı. Daha sonra Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şekerci, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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