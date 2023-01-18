Burdur'da kapı önüne bırakılan kız bebek taburcu oldu

Burdur'da battaniyeye sarılı halde kapı önüne terk edilen ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan kız bebek, taburcu olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildi.

Burdur'da battaniyeye sarılı halde kapı önüne terk edilen ve solunum sıkıntısı yaşayarak Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınan kız bebek taburcu edildi. Yoğun bakım ünitesinde bir aylık tedavi sürecini tamamlayarak genel sağlık durumu iyi olan kız bebek Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildi. bebeğin son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Çetin “Burdur'dan bize sevkli olarak genel bebeğimizin yoğun bakım ünitesinde tedavileri tamamlanmış, bir aylık tedavi sürecinin sonunda Isparta Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli arkadaşlara teslim edilmiştir. Bundan sonra sağlıklı kontrolleri tamamlanacak normal büyümesi takip edilecektir. Bahtı açık olsun” dedi.

Burdur merkeze bağlı Karacaören köyünde Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, sabah evden çıktığında kapının önünde kundakta göbek bağı dahi düşmemiş bebekle karşılaştı. Bebeği hemen içeri alıp sobayı yakarak ısıtmaya çalışan Taşlıoğlu, durumu köy muhtarına bildirdi. Bebek, muhtarın jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından köye gelen 112 ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Soğukta 7 saat dışarıda kalan ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek, yapılan ilk kontrollerin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.