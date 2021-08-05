Burdurlu gazilerden Eğirdir'e ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar ve beraberinde Ahmet Başarır ve Arif Işıldar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Hüseyin Koçaslan'a ziyarette bulundu Ziyarette Eğirdir'den Mürsel Daldal ve Osman Türk de hazır bulundu. Kısa bir sohbetin ardından Burdur Temsilcisi Hasan Okyar, Eğirdir Temsilcisi Hüseyin Koçaslan'a günün anısına hediye takdim etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar ve beraberindekiler bugün Eğirdir'e geldiklerini, Eğirdir'de Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç'ı, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ü ziyaret edeceklerini, daha sonra tekne gezisi yapacaklarını belirtti.