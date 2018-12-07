Büst hırsızlığına bir tutuklama daha

Isparta Demirköprü'deki 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'nda bulunan 12 Türk büyüğü büstünden 9'unu çaldığı öne sürülen bir şüpheli daha düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin ayrıca başka bir oto hırsızlığının da faili olduğu ortaya çıktı.

Isparta Belediyesi tarafından, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak Cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı bin 250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkiinde '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı' yapıldı. İçerisinde Şehitler Anıtı'nın da bulunduğu parka, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' başlığı altında yine Isparta'da doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstleri konuldu.

Parktaki 3 büste dokunulmadı

Isparta Belediyesinin Demirköprü mevkiinde 2013 yılında inşa ettiği 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'na konulan 12 Türk büyüğünden 9'unun büstü, geçtiğimiz ay çalındı. Olayda, parkın farklı noktalarında bulunan Mustafa Kemal Atatürk, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve diğer büstlerin yanındaki Halil Ethem Eldem büstlerine dokunulmaması ise dikkat çekti.

Çalınan büstlerin 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' köşesinde bulunan Mehmet Efe, Süleyman Acar, Muhsin Ertuğrul, Hasan Hilmi Dilmen, Hafız İbrahim Demiralay, Hacı Hüseyin Hüsnü Özdamar, Ağlarcızade Mustafa Hakkı Ağlarcı, Böcüzade Süleyman Sami Bey ve Osman Hamdi'ye ait olduğu öğrenildi.

Büst hırsızlığı şikayetten 4 gün önce meydana gelmiş

Geçtiğimiz 14 Kasım'da parktaki 12 bronz büstten 9'unun çalınmasıyla ilgili belediye yetkilileri tarafından yapılan şikayet sonrasında Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yapılan araştırma ve istihbari çalışmalar neticesinde, büst hırsızlığının 10 Kasım'da gerçekleştiği tespit edilirken, çalınan malzemelerin ise Antalya'ya götürülerek satıldığı ortaya çıkarıldı. Yapılan detaylı araştırmalarda, olayı gerçekleştiren 3 şüpheli polis ekiplerince kısa sürede tespit edildi.

Tutuklanan zanlı "neden çaldınız?" sorularını yanıtsız bıraktı

Hırsızlık Bürosu ekipleri, Isparta'da dün düzenlediği ikinci operasyonda, şüphelilerden firari Ramazan Y.'yi (29) de gözaltına aldı. Büst hırsızlığı şüphelisi Ramazan Y.'nin ayrıca bir oto hırsızlığı olayının da faili olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışında elleriyle yüzünü kapatan Ramazan Y., gazetecilerin ‘neden çaldınız?' şeklindeki sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Büst hırsızlığında daha önce gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Yaşar G.(48) tutuklanmış, Selda K. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.