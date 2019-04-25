Çaldıkları çelik kasayı ortadan kaldırmak için toprağa gömdüler

Isparta'da farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatan polis, şüphelilerin çaldıktan sonra saklamak amacıyla gömdükleri çelik kasayı bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti. Polisin yakaladıktan sonra gözaltına aldığı zanlılar ise 2 farklı hırsızlık dosyasından tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayı içerisinde farklı tarih ve noktalarda meydana gelen 4 hırsızlık olayını aydınlatarak, şüphelileri yargıya teslim etti.

Alınan bilgiye göre, kentte ilk olay 12 Nisan Cuma günü H.A. ve H.K.'nin Sav kasabasında gerçekleştirdiği evden çelik kasa hırsızlığı, ikinci olay ise A.İ.O. tarafından aynı tarihte Hızırbey Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı oldu.

17 Nisan'da Ayazmana Mahallesi'nde A.K.'nin motosiklet hırsızlığı yaptığını tespit eden polis, 19 Nisan'daki son olayda ise çelik kasa hırsızlığı failleri H.A. ve H.K.'nın bu kez farklı bir hırsızlık olayına daha karıştığını tespit etti.

Şüphelileri yaptığı operasyon ve çalışmalar sonucu yakalayan ekipler, çalınan çelik kasayı gizlenmek ve delillerin ortadan kaldırılması gerekçesiyle toprağa gömülü vaziyette olduğunu ortaya çıkardı.

Zanlılardan alınan ifadeler doğrultusunda toprağa gömülü çelik kasayı bulan polis, gerekli işlemler sonrasında sahibine teslim etti.

Öte yandan, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 hafta içerisinde aydınlattığı 4 olayın faili 4 zanlı, gözaltına aldıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.