Çalıntı minibüsteki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde trafik ve jandarma ekiplerinin ‘dur' ikazına uymayan ve Eğirdir'de aracı bırakıp kaçan şüpheli şahıs yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gelendost ilçesinde Bölge Trafik Müdürlüğü ve jandarma ekipleri saat 17.10 sırasında 16 KF 356 plakalı Transporter aracı durdurmak istedi. 'Dur' ikazına uymayan araç, Eğirdir istikametine doğru kaçtı. Eğirdir İlçe Trafik Müdürlüğü ekipleri, Göktaş köyü kavşağında aracı durdurdu. Araçta bulunan şahıslardan Eren Ç., çalıntı olduğu belirlenen aracı bırakarak ormanlık alana doğru kaçtı. Araçtaki şahıslar E.T., S.Z. ve H.T. ise yakalanarak gözaltına alındı. Eren Ç. ise akşam saatlerinde saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Sabah saatlerinde sağlık muayenesi için Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürülen Eren Ç. bugün çıkarıldığı Çorum Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.