Çalıntı minibüsteki şüpheli aracı bırakarak kaçtı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde trafik ve jandarma ekiplerinin ‘dur' ikazına uymayan araç Eğirdir'de yakalanırken, araçta bulunan şüpheli şahıs kaçtı.

Gelendost ilçesinde bölge trafik müdürlüğü ve jandarma ekipleri saat 17.10 sırasında 16 KF 356 plakalı Transporter aracı durdurmak istedi. Dur ikazına uymayan araç, Eğirdir istikametine doğru kaçtı. Eğirdir ilçe trafik müdürlüğü ekipleri, Göktaş köyü kavşağında aracı durdurdu. Araçta bulunan şahıslar dan E.Ç., çalıntı olduğu belirlenen aracı bırakarak ormanlık alana doğru kaçtı. Araçtaki şahıslar E.T., S.Z. ve H.T. ise yakalanarak gözaltına alındı. E.Ç.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan olay yeri incelemesi yapıldıktan sonra çalıntı araç otoparka alındı.